Львів отримає 5 млн євро від Франції на реконструкцію вулиці, що веде до UNBROKEN.

Французьке агентство розвитку (AFD) виділяє Львову 5 млн євро на реконструкцію частини вул. Миколайчука, біля центру UNBROKEN, та облаштування там основи для майбутньої трамвайної колії. Це дозволить покращити доступ до реабілітаційного центру, лікарні святого Пантелеймона та загалом зробити цей район зручнішим для мешканців.

Відповідну грантову угоду підписали у Львові міський голова Андрій Садовий, головний виконавчий директор Французького агентства розвитку (AFD) Ремі Ріу та надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Щоб трамвай поїхав, потрібно реалізувати 5 етапів:

1-й етап – реконструкція вулиці Миколайчука від вул. Мазепи до перехрестя з вулицями Щурата-Орлика;

2-й етап – будівництво пішохідного мосту на цій ділянці, який сполучить житловий квартал з лікарнею;

3-й і 4-й етапи – прокладання та з’єднання трамвайної інфраструктури від вул. Городницької з районом лікарні;

5-й етап – прокладання трамвайної колії від лікарні до соціального житла на вул. Миколайчука.

За інформацією міськради, грант, який місто отримає відповідно до угоди, передбачений на реалізацію першого етапу проєкту – реконструкцію частини вулиці Миколайчука включно з перехрестям вулиць Орлика – Щурата. Зокрема, навпроти лікарні замість двох облаштують чотири смуги руху – дві для громадського транспорту, дві – для приватного, та ще одну – для дублюючого заїзду до лікарні. Також зі сторони медзакладу облаштують двосторонню велодоріжку, а по всій протяжності вулиці – безбар'єрні тротуари. Також буде закладена основа для прокладання трамвайних рейок.

Для того, щоб запустити трамвай та забезпечити інклюзивність для пішоходів, на цій ділянці доведеться вирівнювати рельєф – на окремих локаціях вулицю понизять на рівень від 1,5 до 4 м.

"Тобто сама трамвайна лінія на першому етапі ще не з’явиться. Це будуть підготовчі роботи, які передбачають основу для колії, розширення смуг і поділ для громадського та автомобільного транспорту, а також – велодоріжку. Але вже навіть на цьому етапі проєкт суттєво підвищить пропускну здатність вулиці. Також враховуючи, що на вул. Мазепи теж будуть створені смуги для громадського транспорту, а на просп. Чорновола вони вже є, то громадський транспорт буде курсувати швидше – по виділеній смузі аж до центру міста", – пояснив директор ЛКП "Інститут просторового розвитку" Ростислав Білинський.

Проєкт реконструкції вулиці найближчим часом пройде експертизу і після того, орієнтовно у жовтні-листопаді цього року можна буде приступати до першого етапу робіт. Триватимуть вони близько 8 місяців.

Головний виконавчий директор Французького агентства розвитку (AFD) Ремі Ріу висловив сподівання, що організація стане партнером Львова і в реалізації наступних етапів цього масштабного проєкту.

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр наголосив, що його країна прагне підтримувати Україну через реальні дії. Цей проєкт – перший в Україні, який фінансує AFD у Львові.

"Франція стоїть пліч-о-пліч з Україною. І сьогодні завдяки Французькому агентству розвитку ця підтримка втілюється в конкретні справи. У стратегічній перспективі така співпраця покликана сприяти інтеграції України до європейського простору", – підкреслив дипломат.

Далі, щоб запустити трамвай, потрібно буде реалізувати ще третю і четверту черги. А саме – прокласти та з’єднати трамвайну інфраструктуру від вул. Городницької з районом лікарні. Власне на перехресті вул. Миколайчука – Орлика – Щурата облаштують розворотне кільце та тимчасову кінцеву зупинку. А остання, п'ята черга, передбачає продовження будівництва трамвайної лінії по вул. Миколайчука до локації соціального житла та облаштування там повноцінної кінцевої зупинки.

Загалом, вся протяжність цієї нової трамвайної лінії буде становити 2,6 км (в один кінець).