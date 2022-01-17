Росія не має наміру відводити війська від кордонів України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив таке рішення нібито «стягуванням військової інфраструктури НАТО до російських кордонів».

 

 

Російські війська, розташовані по периметру кордонів з Україною, концентрація яких викликала на Заході побоювання швидкого початку повномасштабного вторгнення в цю країну, не буде відведено. Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час інтерв’ю на телеканалі CNN у програмі Fareed Zakaria GPS, яка вийшла в етер у неділю, 16 січня. Офіційний представник Кремля пояснив таке рішення російського керівництва «дуже недружньою атмосферою», спричиненою нібито «стягуванням військової інфраструктури НАТО до російських кордонів».

 

При цьому Пєсков заявив, що на території України, зокрема на Донбасі, російських військ немає. Він також запевнив, що Росія не готує військового вторгнення в Україну. «Було б шаленством робити це», – зазначив він. Водночас речник Кремля повідомив, що Росія готова «вдатися до деяких контрзаходів» у разі розширення НАТО. Утім не став розшифровувати, про що конкретно йдеться.

 

Цікаво, що у вторгненні до України Пєсков звинуватив НАТО: «Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчання українських військовиків тощо». За його словами, такий розвиток подій підвів відносини Москви та Альянсу до «червоної межі». Речник Кремля додав, що цю ситуацію російська сторона «не може більше терпіти». «І це було головною причиною, з якої президент Путін сказав: "Хлопці, для нас це реальна загроза". І це реальна загроза стабільності та безпеці в Європі та європейській архітектурі безпеки», – заявив Пєсков.

 

Коментуючи для CNN перемовини Росії зі США та НАТО, Пєсков запевнив, що між сторонами з’явилося «певне розуміння». «Але загалом, в принципі, зараз можемо сказати, що ми перебуваємо на різних, абсолютно різних шляхах. Це погано, і це викликає занепокоєння», – нарікав він. Окрім того, під час інтерв'ю Пєсков повторив заклик Росії до НАТО гарантувати відмову від прийняття до складу Альянсу України.

17.01.2022

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