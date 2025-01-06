У Придністров'ї від газу відімкнули 122 населені пункти.

На ортодоксальні різдвяні свята біля деяких церков у «ПМР» розгорнуті польові кухні.

Через енергетичну кризу в Придністров'ї від газопостачання відімкнено 122 населені пункти. Без газу залишилися 51 507 абонентів у сільській місцевості, понад 20 тисяч приватних домогосподарств у містах, 1,8 тисячі юридичних осіб і підприємців. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md з покликом на заяву голови уряду невизнаної «Придністровської молдавської республіки» («ПМР») Олександра Розенберга, яка пролунала в Тирасполі на засіданні Оперативного штабу з питань енергетики «ПМР».

Розенберг зазначив, що в обмеженій кількості – суто для приготування їжі – подається газ у багатоповерхові будинки. Газовими плитами можуть скористатися у 118 588 помешканнях. Крім того, газ поки що доступний 17 соціальним об'єктам, 79 торговельним установам, сотні закладів громадського харчування.

Соціально значущі об'єкти, такі як шпиталі й інтернати, забезпечуються теплом через автономні котельні на рідкому паливі. Генерація на Молдавській ДРЕС становить 150–170 МВт, проте, як зазначили в уряді «ПМР», цього обсягу недостатньо. У країні запроваджено віялові відімкнення електрики. Регіон територіально поділено на 16 груп. Наразі відключають по чотири групи кожні чотири години.

У Придністров'ї на ортодоксальні різдвяні свята біля дев'яти храмів у Тирасполі, Бендерах, Дністровську, Дубоссарах і Рибниці розгорнуті польові кухні. Біля всіх церков посилять охорону громадського порядку.

У регіоні розгорнуто 30 пунктів обігріву та тимчасового перебування. Загальна місткість – 1325 місць.

Через намагання громадян зігрітися за допомогою відкритого вогню за перший тиждень нового року надійшло 15 повідомлень про пожежі. У полум’ї вже постраждали четверо громадян, двоє пенсіонерів загинули.

Нагадаємо, що першого січня російський «Газпром» припинив постачання газу до Молдови через борг «Молдовагазу», більша частина якого виникла через те, що «ПМР» не платила за споживання енергоносія. Того ж дня у Придністров'ї відімкнули централізоване опалення та гаряче водопостачання. За словами влади невизнаної республіки, запаси газу в республіці закінчаться протягом місяця навіть за такого скромного споживання.

Напередодні, 5 січня, молдовське міністерство енергетики повідомило, що «ПМР» відмовилася від допомоги Молдови у закупівлі газу з інших країн.