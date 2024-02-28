«ПМР» попросила Москву про захист «від тиску Кишинева».

Водночас влада невизнаного сепаратистського утворення не наважилася простити Москву про прийняття Придністров'я до складу Росії.

 

 

Влада невизнаної «Придністровської молдавської республіки» звернулася до Росії по допомогою, нарікаючи на нібито економічну блокаду з боку Кишинева. Відповідну декларацію у середу, 28 лютого, ухвалив з'їзд місцевих депутатів «ПМР» усіх рівнів. Про це повідомив інформаційний портал NOI.md. Молдовська влада, яка вважає Придністров'я сепаратистським реґіоном, ще до початку з'їзду депутатів у Тирасполі назвала захід «аферою».

 

Такий з'їзд депутатів відбувся вперше за 18 років. Напередодні з'явилися чутки про те, що нібито готується звернення до Москви з проханням про прийняття Придністров'я до складу Росії, але місцева влада ці повідомлення спростувала. У результаті «ПМР» звернулася до Росії лише по допомогу.

 

«Прийняти звернення на адресу Ради Федерації та Державної Думи РФ з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску з боку Кишинева з урахуванням факту постійного проживання на території регіону понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника у переговорному процесі», – йдеться в ухваленій на з’їзді резолюції.

 

У документі також міститься звернення до ООН, СНД, ОБСЄ, Європарламенту та інших організацій з проханням не допустити подальшої ескалації у відносинах між Кишиневом та владою «ПМР».

 

Справа в тому, що влада «ПМР» незадоволена новим молдовським Митним кодексом, який набув чинності на початку січня. Кишинів запровадив мито на експортовані товари у Придністров'ї. Причому поставки можуть здійснюватися тільки через ділянку кордону, яку контролює Кишинів. Окрім того, придністровська влада критикує поправки до молдовського Карного кодексу, який тепер містить статтю «сепаратизм».

 

Коментуючи цю резолюцію, президент Республіки Молдова Мая Санду заявила, що Кишинів сповнений рішучості вирішити заморожений придністровський конфлікт мирним шляхом з подальшою економічною реінтеґрацією реґіону. Віцепрем'єр Молдови з реінтеґрації Олег Серебрян заявив, що Кишинів бачить єдиним вирішенням конфлікту «поступове повернення Тирасполя до правового поля».

 

28.02.2024

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