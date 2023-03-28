Кишинів розробляє концепцію реінтеграції Придністров'я до складу Молдови.

Водночас влада Молдови запевняє, що ніколи не планувала військової інвазії до Придністровського реґіону і не бачить підготовки до таких дій з боку України.

Віцепрем'єр Молдови з питань реінтеґрації Олег Серебрян запевнив, що молдовська влада ніколи не планувала жодних військових операцій у Придністровському реґіоні. Про це передає інформаційний портал Noi.md з покликом на телеканал TV8, якому чиновник дав інтерв’ю.

Таким чином Серебрян спростував заяви депутатки від проросійської партії «Шор» Марини Таубер про нібито підготовку збройної провокації проти так званої «Придністровської народної республіки». «Нічого не буде. Ми нічого не планували», – заявив віцепрем'єр.

Водночас Олег Серебрян розповів у інтерв’ю, що уряд республіки розробляє концепцію придністровського врегулювання, але не розкриватиме її передчасно. «Ми не приховували, що працюємо над концепцією реінтеґрації. Це ще не план реінтеґрації, а лише концепція. Вважаю, що пан (секретар РНБО України Олексій) Данілов мав на увазі саме цю концепцію. Вона перебуває в процесі розробки. Ми ведемо консультації з нашими стратегічними партнерами, продовжуємо переговори та роботу над цією концепцією», – розповів Серебрян на телеканалі TV8.

Коментуючи заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова про те, що Кишинів розробив план реінтеграції Придністров'я, розрахований на сім років, Серебрян сказав, що «робота над концепцією реінтеґрації ведеться постійно».

«Ми не поспішаємо, ситуація в реґіоні постійно змінюється. Оприлюднювати документ ми, звичайно, не будемо. Ніхто не погодиться грати з відкритими картами, це завжди робиться під час переговорного процесу», – наголосив Серебрян.

Віцепрем'єр Молдови також зазначив, що з боку України не бачить жодних загроз щодо дестабілізації ситуації навколо Придністров'я. «Вони (українці, – ред.) будують на своїй території якісь оборонні споруди. Україна має певні побоювання щодо російського угруповання військ у Придністров'ї. Те, що вони будують, – це не наступальні дії. Це спрямовано, перш за все, на боротьбу з контрабандою та незаконною міґрацією. У нинішній ситуації це дуже важливо», – додав Серебрян.