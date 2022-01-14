"За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину": Урядові сайти атакували гакери.

Вночі на 14 січня гакери здійснили масштабну атаку на українські урядові сайти, а також державний портал "Дія". Станом на 10:30 п'ятниці частина сайтів усе ще не відновила роботи. Служба безпеки України запевняє, що крадіжки чи зміни даних не відбулося.

Згідно з переліком аґенції "Укрінформ", зловмисники "поклали" інтернет-сторінки Міністерства енергетики та вугільної промисловості, МЗС, Міносвіти, Мінагрополітики, Мінветеранів, Міндовкілля, ДСНС, Вищої ради правосуддя, Верховного Суду та Держказначейства.

Також не працюють портали "Дія", "Судова влада".

"У зв’язку з глобальною атакою у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", – йшлося у дописі МОН у Facebook. Речник МЗС Олег Ніколенко написав у Twitter: "Внаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють".

На інтернет-сторінці МЗС опублікували напис українською, російською та польською мовами, в котрому злвмисники зазначають, що Україні мстяться "за Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Скрін-шот "Української правди"

О 9:55 Міністерство цифрової трансформації України поширило через Telegram заяву, в котрій повідомило, що роботу більшості заатакованих сайтів уже відновлено.

"У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося. Інші сайти відновлять роботу найближчим часом", – запевнили у Мінцифри.

Відомство Михайла Федорова поінофрмувало, що "Дія" не постраждає.

"Дія" – безпечний продукт, що не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів. Портал "Дія" відключено, як і низку інших урядових сайтів. Це необхідно для локалізації проблеми та запобігання поширення атаки на інші ресурси", – уточнили в міністерстві.



Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирають цифрові докази та займаються розслідуванням інциденту.

Служба безпеки у своїй заяві запевнила: "Контент сайтів не було змінено, і витоку персональних даних, за попередньою інформацією, не відбулося".