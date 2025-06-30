Німеччина планує створити свій «Кібекупол» за зразком ізраїльського «Залізного купола».

Під час візиту до Ізраїлю глава МВС Німеччини заявив про активізацію співпраці двох країн у безпековій царині.

 

 

Міністр закордонних справ Німеччини Александр Добріндт (Alexander Dobrindt) оголосив про програму розширення співпраці у царині безпеки з Ізраїлем під назвою «Кіберкупол». Про це повідомила німецька газета Bild. Німеччина, за словами Добріндта, має намір створити спільний німецько-ізраїльський центр кібердосліджень та поглибити співпрацю між розвідувальними та силовими структурами двох країн.

 

«Ізраїль випереджає нас, особливо в сферах кіберзахисту та цивільної оборони. Ми теж повинні бути більш готовими до нових загроз», – заявив німецький міністр під час відвідин міста Бат-Яма під Тель-Авівом, яке постраждав від іранських ракетних ударів. За його словами, ФРН хоче перейняти досвід Ізраїлю у безпековій царині, для чого Німеччині потрібен «Кіберкупол» проти шпигунства, саботажу та для захисту інфраструктури. Назва нової програми «Кіберкупол» (Cyber Dome) є відсилання до легендарної системи ППО Ізраїлю «Залізний купол» (Iron Dome), яка вважається однією з найефективніших у світі.

 

Добріндт назвав нову систему «комбінацією військового і цивільного захисту». За словами міністра, передбачається співпраця в «кіберзахисті як важливій частині відбиття гібридних атак», спільна розробка оборони від безпілотників, розвиток оборонної інфраструктури, наприклад, системи бомбосховищ і оповіщення.

 

Добріндт зазначив, що на нинішньому етапі потрібні не нові бетонні бункери, а «захисні кімнати в громадських установах», швидкий доступ до яких повинен бути забезпечений для всіх громадян завдяки цифровим технологіям. Наприклад, мобільним додаткам, які функціонують в Ізраїлі.

 

Добріндт додав, що співпраця з Ізраїлем буде розширена і на рівні спецслужб. Наприклад, німецька Федеральна розвідувальна служба (Bundesnachrichtendienst – BND) співпрацюватиме з ізраїльським Моссадом. Також буде створено спільний німецько-ізраїльський центр кібердосліджень.

30.06.2025

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