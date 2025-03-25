Розвідка США застерегла, що Росія створює кіберзагрози для США.

Загроза Москви полягає у практичному досвіді «організації кібератак та операцій», який вона здобула від початку вторгнення в Україну.

Передові кібертехнології Росії та її активність в інформаційній сфері дають привід США розглядати Росію як «загрозу» для Вашингтона у сфері кібербезпеки. Про це йдеться у річному звіті американської розвідки, присвяченому оцінці зовнішніх загроз.

«Передові кібернетичні можливості Росії, її численні успіхи, що загрожують конфіденційним об'єктам для збору розвідданих, і її минулі спроби отримати доступ до критично важливої ​​інфраструктури США роблять її постійною загрозою щодо контррозвідки та кібератак», – йдеться у звіті.

Автори доповіді зазначають, що загроза Москви полягає у практичному досвіді «організації кібератак та операцій», який вона набула від початку повномасштабної російсько-української війни. «За останнє десятиліття Росія продемонструвала реальні підривні можливості, у тому числі набула досвіду в проведенні атак, невпинно впроваджуючи в українські мережі шкідливі програми підривного та деструктивного характеру», – стверджують аналітики.

На думку авторів доповіді, російське керівництво залучає різні некомерційні організації, а також ЗМІ «з метою таємного формування громадської думки у США, посилення та розпалювання внутрішніх розбіжностей».

Раніше інформаційна аґенція Reuters повідомляла, що США за нової адміністрації згортають контррозвідувальні операції проти Росії. Кілька спецслужб США призупинили роботу з координації зусиль щодо протидії диверсіям, дезінформації та кібератакам з боку Росії. При цьому не уточнювалося, на якому рівні — президента чи керівників окремих відомств — ухвалювалося рішення про припинення роботи з моніторингу ситуації.