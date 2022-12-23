Керівництво львівської податкової підозрюють у виведенні з бюджету понад 40 млн грн.

Керівництво Державної податкової служби у Львівській області підозрюють у дотичності до виведення з бюджету понад 40 млн грн. Як повідомила прес-служба СБУ, посадовці організували незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

За даними слідства, начальник Львівської податкової служби зі своїм заступником та головним державним інспектором неправомірно відшкодували з державного бюджету в інтересах суб’єкта господарювання 40 млн грн ПДВ. До протиправної діяльності чиновники залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем. Підприємці продавали оптові партії іноземної продукції за готівку, але у податковій звітності прописували, що їм не вдалося продати товар, і він нібито зберігається на складах. Потім ці підприємці формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ. Підставою вказували те, що вони сплатили вказаний податок при імпорті, але нібито не змогли продати ці товари, тож за законом претендують на відшкодування.

«Під час перевірки відповідних документів податківці «заплющували очі» на відсутність товару та навіть складів, де нібито зберігалася продукція. Після надходження бюджетних грошей на рахунки підприємств їх представники виводили кошти у тінь і конвертували у готівку через підконтрольні фірми», – описують схему в СБУ.

За матеріалами СБУ трьом високопосадовцям регіонального управління Державної податкової служби у Львівській області повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем) ККУ. Невдовзі фігурантам оберуть міру запобіжного заходу.

Напередодні керівника головного управління ДПС у Львівській області Андрія Щербака відсторонили від посади. 49-річний уродженець Донеччини Андрій Щебак виконував обов’язки начальника Головного управління ДПС у Львівській області з лютого цього року. Перед тим працював начальником відділу у Департаменті боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України. Обіймав різні посади в податковій міліції – від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу Головного оперативного управління ДФС України.

