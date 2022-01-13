Український супутник летить у космос на ракеті компанії SpaceX.

13 січня із мису Канаверал стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX. На її борту – український супутник "Січ-2-30". Для України він стане першим за 10 років.

Про це повідомляє "Суспільне".

Супутник "Січ-2-30" розробило у Дніпрі конструкторське бюро "Південне". Фактично, новий апарат є покращеною копією свого попередника "Січ-2", який запустили у 2011-му із російської пускової бази "Ясний". За 16 місяців він вийшов із ладу.

Конструктори запевняють, що новий супутник позбавлений дефектних деталей. Зі слів екпсрета з питань космічної діяльності Андрія Колесника, причиною поломки попередника стали неякісні російські деталі. Натомість в новому супутнику вони повністю заміщені.

Головний конструктор космічних апаратів, комплексів і систем КБ "Південне" Костянтин Білоусов минулого року у коментарі "Суспільному" розповів, що супутник працюватиме у різних діапазонах та матиме роздільну здатність близько 7 метрів.

"Ми вважаємо що вона може бути використана і в сільському господарстві, і для пошуку пожеж, вивчення берегової лінії, екологічних катастроф та в деяких питаннях безпеки і оборони також", – зазначив Білоусов.

Знімки із нового супутника будуть схожі на фото його попередника. Їхня якість гірша за іноземні аналоги. Як пояснив експерт із питань космічної діяльності Андрій Колесник, український супутник має лише оглядові функції.

"Саме для того, щоб подивитись, що змінилось на тому чи іншому клаптику землі – це дуже гарний супутник як оглядовий, але потім потрібно буде замовляти деталізовані знімки закордонних супутників, щоб подивитись, що саме змінилось на цьому місці", – зауважив він.

Зі слів Колесника, нині Україна купує супутникові знімки в ізраїльських та китайських колег за 35 мільйонів гривень на рік.

Військовослужбовець Андрій Риженко зазначає, що ці знімки мають обмеження. "Зараз власних систем у нас немає. Є можливість отримувати знімки від партнерів. Там є певні обмеження, але є можливість оцінювати загрозу Україні на сході", – пояснив Риженко.

На думку військового, Україні потрібні свої супутники.

Із ним погоджується заступник директора з міжнародних питань центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Водночас він зазначає, що нині доцільнішою для України буде співпраця із США та НАТО.

"Найбільш ефективним, у тому числі й з точки зору фінансів, оперативності і комплексності, є все ж таки отримання інформації від наших партнерів – Сполучених Штатів та інших країн НАТО", – вважає Михайло Самусь.

Попри ці факти запуск супутника є важливим. Він повертає країну до клубу космічних держав, зазначив Колесник.

У планах Державного космічного агентства до 2025 року запустити ще 6 апаратів. Вони дозволять мати зображення, подібне до іноземних супутників.

"Потрібна комбінація супутників. Цей супутник, який зараз запускається, буде оглядовим. А ті, що прописані у проєкті нової космічної програми, будуть направлені на те, щоб деталізувати той чи інший клаптик землі, в якому ми будемо зацікавлені після того, як отримуємо фото з оглядового супутника", – пояснив Колесник.

Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” розпочали у 2013 році; його мали запустити 2017 року. Питання реалізації проєкту із запуску українського супутника "Січ-2-1” (пізніше перейменованого на “Січ 2-30”) ініціювали під час виїзного засідання у Дніпрі, яке відбулося у березні 2020 року.

У лютому 2021 року стало відомо, що Україна проводить перемовини з компанією американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX щодо запуску власного супутника "Січ-2-30" у грудні 2021 року.

31 травня "Південне" уклало контракт на запуск у грудні 2021 року супутника "Січ-2-1". Його мала вивести на орбіту ракета Falcon 9.