Маск переносить штабквартиру SpaceX.

Тепер вона дислокуватиметься в створеному Маском містечку Старбейсі.

Найбагатша людина світу, американський підприємець Ілон Маск заявив про перенесення штабквартири компанії SpaceX, яка йому належить. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press з покликом на відповідний коментар бізнесмена розміщено на його сторінці в соцмережі X. Штабквартира буде перенесена в нове містечко Старбейс на півдні штату Техас, поблизу кордону з Мексикою.

Місто Старбейс (Starbase) наразі формально не зареєстроване на адміністративній мапі. Воно розташоване неподалік однойменного космодрому, звідки компанія Ілона Маска проводить запуски своїх ракет. Назва нового населеного пункту перекладається з англійської як «космічна база». Це фактично новостворене Ілоном Маском містечко в окрузі Камерон на пляжі Бока-Чіка, воно безпосередньо пов’язане з ракетною програмою SpaceX.

Компанія SpaceX у четвер, 12 грудня, надіслала листа владі округу Камерон з проханням провести вибори, щоб перетворити населений пункт в офіційно зареєстроване місто. За даними компанії, петицію подали мешканці громади.

«Щоб продовжувати нарощувати робочу силу, необхідну для швидкої розробки та виробництва Starship, нам потрібна здатність розвивати Старбейс як спільноту. Ось чому ми вимагаємо, щоб округ Камерон оголосив вибори, щоб уможливити реєстрацію Старбейсу як найновішого міста в долині Ріо-Ґранде», – написала Кетрін Людерс (Kathryn Lueders), генеральна менеджерка Starbase, у листі до округу.

Суддя округу Кемерон Едді Тревіньо-молодший (Eddie Treviño Jr.), найвищий виборний чиновник округу, сказав, що незважаючи на переговори про реєстрацію Старбейсу, розпочату ще в 2021 році, це був перший випадок, коли петиція була офіційно подана. «Наша юридична та виборча адміністрація розгляне петицію, перевірить, чи відповідає вона всім законодавчим вимогам, і тоді ми рушимо далі», – сказав Тревіньо.

Згідно з дослідженням локального впливу, опублікованим Тревіно на початку цього року, на майданчику Starbase працюють понад 3400 штатних співробітників і підрядників SpaceX. Швидка експансія SpaceX у реґіоні викликала негативну реакцію деяких місцевих жителів. У липні цього року група під назвою Save RGV подала до суду на компанію через звинувачення в екологічних порушеннях і скиданні забрудненої води в сусідню бухту. SpaceX у відповідь заявила, що державна перевірка не виявила екологічних ризиків, і назвала позов «несерйозним».