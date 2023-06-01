Компанія SpaceX уклала контракт з Пентаґоном на послуги Starlink для ЗСУ.

Умови контракту не розкривають «з міркувань оперативної безпеки»

Компанія SpaceX, заснована мільярдером Ілоном Маском, уклала контракт із міністерством оборони Сполучених Штатів на придбання супутникових послуг для України через термінали Starlink. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву Пентаґона, зроблену в четвер, першого червня.

«Ми продовжуємо працювати з низкою ґлобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вона потребує. Супутниковий зв'язок становить життєво важливий рівень у спільній комунікаційній мережі України, і відомство укладає контракти зі Starlink на послуги такого кшталту», – наголошується у заяві американського військового відомства.

Пентаґон не розкрив умов контракту «з міркувань оперативної безпеки та у зв'язку з критичним характером цих систем».

Система супутникового зв'язку Starlink фактично з початку російського вторгнення у лютого 2022 року використовується українськими військовиками для різних цілей, включно зі зв'язком на полі бою. Компанія Маска, яка має мережу з понад чотирьох тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті, забезпечувала Україну зв'язком відповідно до спеціального контракту та за рахунок приватних пожертвувань.

У жовтні 2022 року Маск заявив, що не може дозволити собі безстрокове фінансування Starlink в Україні, яке, за його словами, обходиться його компанії в 20 мільйонів доларів щомісяця.

Пентаґон, найімовірніше, закупить термінали Starlink в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка залагоджує довгострокові потреби країни у сфері безпеки. У грудні минулого року Пентаґон повідомив про новий пакет фінансування у рамках цієї ініціативи. Пакет включав, серед іншого, «термінали та послуги супутникового зв'язку».