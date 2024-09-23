Ілон Маск планує запустити п'ять кораблів на Марс впродовж двох років.

Якщо проєкт виявиться успішним, то на Марс полетять люди.

Американська компанія SpaceX, яка належить Ілонові Маску, планує запустити до Марсу близько п'яти космічних кораблів Starship впродовж найближчих двох років. Наразі вони будуть без екіпажів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт самого Маска, опублікований у мережі Х у неділю, 22 вересня.

«SpaceX планує за два роки запустити на Марс близько п’яти кораблів Starship без екіпажів. Якщо всі вони здійснять благополучну посадку, то через чотири роки можливі місії з екіпажем. Якщо ми зіткнемося з проблемами, то місії з екіпажем буде відкладено ще на два роки. Подорож із Землі на Марс можлива лише кожні два роки, коли планети вирівнюються», – йдеться в повідомленні.

Під «вирівнюванням» Маск має на увазі таке розташування Землі та Марсу, коли відстань між ними найменша. Це відбувається що 26 місяців.

Ілон Маск прогнозує також зростання «в геометричній прогресії» виробництва та запуску кораблів SpaceX на Марс. «Ми хочемо, щоб кожен, хто прагне стати космічним мандрівником, міг вирушити на Марс! Це означає ви, ваша сім'я чи друзі – всі, хто мріє про велику пригоду. Врешті на Марс вирушатимуть тисячі кораблів Starship, і це буде чудове видовище! Уявляєте?» – пише Маск.

При цьому власник SpaceX бідкається, чи вдасться розкрутити глобальний проєкт колонізації Марсу до того моменту, коли на землі спалахне ядерна чи якась інша світова катастрофа. «Фундаментальне екзистенційне питання полягає в тому, чи стане людство стабільно мультипланетним до того, як щось станеться на Землі, щоб запобігти цьому – наприклад, ядерній війні, супервірусу чи колапсу населення, які послаблять цивілізацію до точки, коли вона втратить здатність відправляти кораблі постачання на Марс», – висловив він занепокоєння.