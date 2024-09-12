У відкритий космос вперше вийшли непрофесійні астронавти.

Вихід відбувся в рамках дослідницької місії Polaris Dawn компанії Ілона Маска SpaceX.

10 вересня компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту першу комерційну дослідницьку місію Polaris Dawn. Запуск ракети Falcon 9 з кораблем багаторазового використання Crew Dragon було здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

До складу екіпажу американського корабля Crew Dragon увійшли непрофесійні астронавти — мільярдер Джаред Айзекман (Jared Isaacman), який профінансував місію Polaris, відставний підполковник ВПС США Скотт Потіт (Scott Poteet) і дві співробітниці SpaceX – Сара Джілліс (Sarah Gillis) та Анна Менон (Anna Menon).

У четвер, 12 вересня, два члени цього екіпажу вийшли у відкритий космос. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву компанії SpaceX. Таким чином, у рамках комерційної місії Polaris Dawn вперше в історії здійснено приватний вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів.

У космічний вакуум вийшли Джаред Айзекман та Сара Джілліс. Вихід розпочався о 06:12 за часом східного узбережжя США, коли корабель перебував на висоті понад 700 км над Землею. Космічна прогулянка тривала близько двох годин.

Для проведення цієї операції кабіна корабля Crew Dragon, у якого немає повітряного шлюзу, була розгерметизована, а екіпаж перед цим одягнув скафандри, створені компанією SpaceX.

Загалом політ космічних туристів на орбіту триватиме п'ять днів. Вони проведуть 36 наукових експериментів, присвячених впливу космосу та радіації на здоров'я людини.

Polaris Dawn – перша з трьох запланованих місій у програмі Polaris, яку фінансує голова компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман. Спершу політ планувався ще у грудні 2021 року, але через затримки під час розробки проєкту його неодноразово відкладали.