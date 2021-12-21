ЛОДА замовила мобільний додаток для туристів з країн Сходу.

Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації замовило розробку додатку для туристів зі Сходу, який буде доступний арабською та англійською мовами, повідомили «Наші гроші. Львів».

Замовлення отримав львівський підприємець Володимир Заяць, вартість угоди, підписаної 17 грудня, – 330 тисяч гривень, йдеться в інформації на порталі публічних закупівель Prozorro.

Єдиним конкурентом переможця на поточних торгах була київська компанія ТОВ «Флор 12 Аппс», котра у 2018 році розробила додаток про шляхи активного відпочинку на Львівщині за 119 тисяч гривень. Хоча вона запропонувала нижчу на 40 тисяч гривень ціну, фірму відхилили через невідповідність тендерної документації. Зокрема, «Флор 12 Аппс» не дала гарантійного листа про виконання послуг відповідно до умов замовника.

Підприємець Володимир Заяць, який спеціалізується на комп’ютерному програмуванні і працює з 2020 року, для підтвердження свого аналогічного досвіду надав три договори. Найбільший із них був із ГО «Львівський культурний центр» на створення мобільного додатку для проєкту «Підзамче. Нарешті!»

Кошти на додаток для туристів зі Сходу виділили в межах Програми розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2021–2025 роки. Додаток розроблять для туристів зі східних країн − Саудівської Аравії, Бахрейну, Катару, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану та Оману. Він буде доступний арабською та англійською мовами.

У додатку буде інформація про пам’ятки архітектури, екоприродні локації, медичний та оздоровчий туризм, активний туризм та гастрономію з акцентом на халяльну кухню. Туристи зможуть дізнатися про магазини, готелі, мотелі, оренду нерухомості чи автомобіля, послуги гіда.

Також передбачена карта Львівщини, кнопка «Знайти мою локацію» та розділ «Підтримка» з функціями кол-центру, чат-боту чи питань/відповідей. На першій сторінці додатку має бути напис «Вітаємо на Львівщині».

Найдорожче в додатку коштує розробка «Домашньої сторінки» та функціоналу – 93,5 тисячі гривень. За секцію «Карти» заплатять 82,5 тисячі гривень, ще 34 тисячі гривень – за створення нижньої панелі вкладок. Інші ж завдання обійдуться дешевше – наприклад, дизайн додатку коштує 16,5 тисячі гривень. Аплікацію розроблять до кінця цього року.

Фото pravdatutnews.com, tvoemisto.tv, bbc.co.uk