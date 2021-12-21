Тернопільський медуніверситет придбає VR-окуляри від Facebook.

Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського замовив десять комплектів окулярів віртуальної реальності Oculus Quest 2 за 194 тисячі гривень. Замовник переплатить щонаменше 60 тисяч гривень, повідомили «Наші гроші. Львів», посилаючись на Prozorro.

Медики замовили десять моделей Oculus Quest 2 по 19,4 тисячі гривень за штуку без ПДВ у київського підприємця Артема Виничука. Підприємець має поставити товар до кінця року.

Однак і в мережі, і в Prozorro пропонують моделі значно дешевше. Наприклад, на сайті «Allo.ua» їх продають по 12,4 тисячі гривень без знижки, в інтернет-магазині «Dronestore» − по 13 тисяч гривень без знижки.

За такими цінами VR-окуляри придбали кілька бюджетних установ. Зокрема Криворізький державний педагогічний університет замовив їх по 12,7 тисячі гривень. А управління культури і туризму Новоград-Волинської міської ради – по 13 тисяч гривень за штуку.

На поточних торгах Артем Виничук змагався з двома учасниками – ТОВ «Інтерактивні системи навчання» та підприємцем Сергієм Борбенчуком. Під час аукціону жоден з конкурентів не знизив своєї пропозиції. При цьому ціна переможця була на 35 тисяч гривень дешевшою, ніж в інших учасників.

Водночас Тернопільський медичний університет був готовий переплатити за товар навіть більше, ніж 60 тисяч гривень. Очікувана вартість закупівлі була 230 тисяч гривень, тобто медики були готові купити VR-окуляри по 23 тисячі гривень за штуку. В університеті відмовились усно пояснити журналістам, як вирахували очікувану ціну.

Фото facebook.com/tdmu.official, lviv.nashigroshi.org