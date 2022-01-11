У Львові перевірили якість повітря на перехрестях.

 

Із 30 перехресть у Львові на шести повітря найбільше забруднене, а на двох – умовно «чисте». Про це сьогодні, 11 січня, повідомили в КП «Адміністративно-технічне управління».

 

 

«Працівники хімічної лабораторії нашого підприємства перевірили рівень забруднення атмосферного повітря у IV кварталі 2021 року на перехрестях міста. Після завершення вимірювань фахівці КП АТУ провели розрахунки нормованих показників комплексних індексів забруднення атмосфери (НКІЗА) на кожному перехресті», – зазначено у повідомленні.

 

За підсумками досліджень, із 30-ти обстежених перехресть у Львові слабко забрудненим виявилося повітря на 22-х перехрестях, умовно «чистим» воно є лише на перехрестях вул. Шпитальна – Данилишина та вул. С. Бандери – Антоновича – Русових.

 

 

Найзабрудненішим повітря виявилося на таких перехрестях: вул. Дорошенка – Словацького; просп. Червоної Калини (Верхній Шувар); вул. Липинського – Хмельницького; вул. Б. Хмельницького – Опришківська; вул. Шевченка – Ковча та вул. Городоцька – Збиральна.

 

Цю інформацію КП «Адміністративно-технічне управління» передасть в Управління екології та природних ресурсів Львівської міськради та Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА.

 

Додамо, за рівнем забруднення повітря у Львові та околицях можна стежити онлайн за допомогою сервісу SaveEcoBot. На сайті сервісу можна підписатись на чат-бота у месенджері, вайбері, скайпі чи телеграмі, який повідомлятиме про стан повітря. Для цього потрібно обрати на мапі станцію, за якою хочете стежити, та клікнути на неї, а потім обрати детальну інформацію та зручний месенджер.

 

 

Фото facebook.com/КП-Адміністративно-технічне управління, zahid.espreso.tv

11.01.2022

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