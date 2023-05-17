Макрон закликав взяти паузу  в «зеленій» політиці.

Його скртикували ліві й «зелені», проте підтримали консерватори.

Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон виступив у Єлисейському палаці перед підприємцями з промовою, в якій виступив за так звану «зелену паузу». Тобто, він припустив, що Європа вже має достатньо екологічного регулювання і не потребує більшого. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Макрон закликав зробити «регуляторну перерву» в екологічних питаннях в Європі щоб полегшити промисловості засвоїти стандарти «Європейської зеленої угоди». «Ми випереджаємо американців, китайців чи будь-яку іншу світову державу в регуляторному плані. Ми найкращі в регулюванні, але у фінансуванні — найгірші. Тож тепер нам потрібно виконувати пакет "зелених" правил, а не додавати сотні сторінок до нього», – зазначив він. Французький президент теж виступив за те, щоб зупинити деіндустріалізацію і відродити французьке виробництво.

Після своєї промови Макрон наразився на критику лівих і «зелених» політиків. Так депутат Європарламенту Манон Обрі (Manon Aubry), співлідер Групи об’єднаних лівих (GUE), іронічно написала у Twitter : «Це правда, що проблему ґлобального потепління вирішено, настав час зробити перерву». Євродепутатка від Партії зелених і членкиня Комітету з навколишнього середовища Європейського Парламенту Марі Туссен (Marie Toussaint), звинуватила французького президент, що той хоче «завдати останнього удару по труні Зеленої угоди».

У Брюсселі неоднозначно відреагували на заяви Макрона. Речниця Європейської Комісії підкреслила, що серед держав ЄУ існує широкий консенсус щодо спільного напрямку «Зеленої угоди». Єврокомісія репрезентувала її наприкінці 2019 року та окреслила план щодо кліматичної нейтральності ЄУ до 2050 року.

Проте, як подає The Wall Street Journal, Макрон не самотній у цих своїх намаганнях. Зокрема пропозиції Європейської Унії заборонити певні пестициди і вимагати від національних урядів відновлення лісів, водно-болотних угідь та інших екосистем наштовхуються на опозицію. Найвпливовіша на континенті політична сила – Європейська народна партія – виступила проти цих двох компонентів «Зеленої угоди» на тій підставі, що ці плани зашкодять фермерам.