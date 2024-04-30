У Дністровському водосховищі різко впав рівень води.

За минулі 15 днів рівень води у Дністровському водосховищі опустився більш як на 3 метри. Про це повідомляє Чернівецький рибоохоронний патруль.

"На даний момент спостерігається різке зниження рівня води у Дністровському водосховищі. Починаючи з 14 квітня 2024 року і по сьогоднішній день зафіксовано зміну рівня зі 120,83 мБС до 117,68 мБС, тобто за 15 днів вода впала на 3,15 метра", – кажуть у відомстві.

За даними патруля, працівники рибоохорони щороку формують матеріали для розгляду міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи Дніпровських та Дністровського водосховищ, в яких неодноразово піднімали питання про проблему різких коливань рівнів води. Вони, зокрема, зазначають, що для підтримання сприятливого рівня водного дзеркала важливо, аби коливання рівня води не перевищувало 10 см.

Річ у тім, що Дністровське водосховище належить до водойм каньйонного типу. Площа його водного дзеркала при нормальному підпірному рівні становить 142 км2, але з них лише 10 км2 займають мілководні ділянки з глибинами до 2 метрів, які слугують чи можуть слугувати нерестовищами.