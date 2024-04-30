У Дністровському водосховищі різко впав рівень води.

За минулі 15 днів рівень води у Дністровському водосховищі опустився більш як на 3 метри. Про це повідомляє Чернівецький рибоохоронний патруль.
"На даний момент спостерігається різке зниження рівня води у Дністровському водосховищі. Починаючи з 14 квітня 2024 року і по сьогоднішній день зафіксовано зміну рівня зі 120,83 мБС до 117,68 мБС, тобто за 15 днів вода впала на 3,15 метра", – кажуть у відомстві.
За даними патруля, працівники рибоохорони щороку формують матеріали для розгляду міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи Дніпровських та Дністровського водосховищ, в яких неодноразово піднімали питання про проблему різких коливань рівнів води. Вони, зокрема, зазначають, що для підтримання сприятливого рівня водного дзеркала важливо, аби коливання рівня води не перевищувало 10 см.
Річ у тім, що Дністровське водосховище належить до водойм каньйонного типу. Площа його водного дзеркала при нормальному підпірному рівні становить 142 км2, але з них лише 10 км2 займають мілководні ділянки з глибинами до 2 метрів, які слугують чи можуть слугувати нерестовищами.
30.04.2024
"Такі різкі коливання рівня води, особливо у весняно-літній період, завдають великої шкоди екосистемі водойми, внаслідок чого різко осушуються природні нерестовища, гине ікра цінних видів риб на осушених берегах та з кожним роком зменшується популяція даних видів, що в майбутньому може призвести до екологічного спустошення іхтіофауни даної водойми, – пояснюють у рибоохоронному патрулі. – Несприятливий гідрологічний режим і пов'язана з цим недостатня розвиненість нерестового фонду є основним лімітуючим фактором, який впливає на ефективність нересту риб у Дністровському водосховищі".