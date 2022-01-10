Суд в Австралії скасував депортацію Новака Джоковича.

Тепер у нього з’явився шанс, попри відсутність вакцинації, виступати на Australian Open, щоб обійти за кількістю перемог Роджера Федерера та Рафаеля Надаля.

 

 

Перша ракетка світу 34-річний сербський тенісист Новак Джокович здобув першу часткову перемогу у судовому розгляді щодо його в'їзду до Австралії. Про це повідомляє газета Canberra Times. Суд у Мельбурні у понеділок, 10 січня, скасував рішення влади про депортацію тенісиста та ухвалив звільнити його з центру розміщення осіб, які мають бути депортовані з країни.

 

Тепер у Джоковича з’явився шанс виступити на турнірі Великого шолома Australian Open. Хоча, як стверджують експерти, навіть рішення суду на користь тенісиста не дає гарантії, що йому дозволять брати участь у змаганні. Адже раніше австралійська прикордонна служба анулювала його візу, оскільки він не зміг надати необхідних документів про вакцинацію від коронавірусу.

 

Справа в тому, що Джокович є переконаним противником вакцинації від коронавірусу. П’ятого січня після прильоту до Мельбурна йому було відмовлено у в'їзді в Австралію через порушення антикоронавірусних вимог, віза була анульована, а сам він мав бути депортований із країни.

 

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, виступаючи на захист дій свого уряду, заявив, що правила є правилами і вони поширюються на всіх. Саме «жорстка прикордонна політика відіграла вирішальну роль у тому, що смертність від COVID-19 в Австралії є однією з найнижчих у світі», – наголосив Моррісон.

 

Адвокати Джоковича стверджували, що той перехворів на коронавірус у грудні і саме тому отримав право на відмову від обов'язкової вакцинації. Вони відзначили на слуханнях, що їхній клієнт зробив «абсолютно все», щоб отримати дозвіл на в'їзд до Австралії.

 

Турнір Australian Open проходитиме з 17 до 30 січня. Фахівці відзначають, що майбутній турнір – реальний шанс для серба обійти за кількістю перемог на Великих шоломах Роджера Федерера та Рафаеля Надаля. Наразі у всіх трьох по 20 трофеїв, при цьому дев'ять зі своїх перемог Джокович здобув саме у Мельбурні.

10.01.2022

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