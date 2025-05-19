Австралія нарешті відправила Україні обіцяні танки Abrams.

Довгий час Вашінґтон зволікав з наданням дозволів на передачу американських танків ЗСУ.

 

 

Австралія відправила першу партію обіцяних Україні списаних танків M1A1 Abrams. Про це  повідомляє австралійське видання ABC. Загалом Київ має отримати 49 танків.

 

Перш ніж почати процес транспортування до України, Австралії потрібно було отримати дозвіл Сполучених Штатів на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Вашінґтон тривалий час зволікав з цим.

 

Попри те, що дозвіл Білий дім нарешті надав американські офіційні приватно висловили сумнів у ефективності такої допомоги. Зокрема, вони зазначали, що таку техніку спочатку буде складно переправити з Австралії до України, а потім її непросто підтримуватиме у боєздатному стані.

 

«Минулого року, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправлення цих танків Abrams буде складним і, коли вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх обслуговувати», – пояснив неназваний американський чиновник.

 

Окрім того, цитує ABC одне з американських джерел, існують сумніви в тому, що танки Abrams з вразливим для ударів дахом підходять для битв, у яких активно застосовуються дрони.

 

Офіційно ж сумніви щодо доцільності передачі австралійських танків Abrams Україні не озвучувалися. Міністр оборони Австралії Річард Марлес (Richard Marles), коментуючи відправлення першої партії Abrams, заявив журналістам: «Ми дуже тісно співпрацювали з Україною, дуже тісно співпрацювали зі Сполученими Штатами, щоб побачити це відвантаження та побачити, що танки вже в дорозі».

 

Коли Україна зможе одержати австралійські танки, не уточнюється. Відомо лише, що перед тим, як потрапити до ЗСУ, танки мають опинитися на одній із баз у Польщі. Судячи з опису, йдеться про польську Ясенку – головний хаб військових поставок до України. На початку квітня звідти було виведено американських військовиків та техніку, але базу продовжили використовувати військовослужбовці НАТО та Польщі.

 

Партію Abrams включили до австралійського пакету допомоги Україні ще в жовтні 2024 року. За даними ABC, не всі танки придатні для експлуатації, деякі з них можуть бути розібрані на деталі. У квітні 2025 року з'ясувалося, що в Австралії виникли складнощі з отриманням дозволу від США на передачу техніки.

19.05.2025

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