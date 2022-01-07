У Нагуєвичах презентують історії святкування Різдва в родині Франка.

У державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі», що на Дрогобиччині, у понеділок, 10 січня відбудеться наукова презентація «Три Різдвяні історії Івана Франка і Одна невідома вакація київського колядника в Нагуєвичах 1888-1900», повідомили організатори.

«Мало хто задумувався над тим, як насправді Іван Франко із Ольгою Хоружинською та своїми дітьми проводили різдвяні свята в Нагуєвичах, як часто і в яких життєвих різдвяних пригодах їм, на щастя, випадало святкувати. Врешті мало кому відомо про те, хто був колядниками в садибі Франка, і навіть більше того - до кого ходив колядувати наш національний геній на теренах Дрогобиччини», - пояснив задум директор музею Богдан Лазорак.

За його словами, презентуватимуть архівні і маловідомі матеріали про три цікаві різдвяні історії в житті Івана Франка, а також невідомий приїзд відомого колеги з Києва на різдвяні свята у Нагуєвичі.

Захід відбудеться у понеділок, 10 січня, о 14.00 у конференцзалі музею. По завершенню в програмі передбачені улюблені колядки письменника і частування кавою з пляцками за рецептами родини Франків.

У заповіднику також запропонують оглянути нову виставку «Різдвяні історії зі старої скрині», сформовану з фондових матеріалів музею.

Додамо, 8 та 9 січня музей приматиме відвідувачів з 10:00 до 16:00.

Зазначимо, 24 грудня в історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» встановили шопку з різьбленими фігурами часів Івана Франка та його подруги Уляни Кравченко. Вперше широкому колу шанувальників спадщини Франка експонують шопку із 17-ма дерев’яними фігурками, серед них – Діва Марія, Йосип, Ісусик, три царі, пастушки, верблюди, овечка, корівка, музики-вістуни та інші.

Фото facebook.com/sadyba.batkiv