У Трускавці відновлюють водопостачання.

У Трускавці напередодні, 4 січня, пізно увечері почали відновлювати водопостачання після дводенної зупинки. Про це повідомили у КП «Дрогобичводоканал».

Два попередні дні тривали аварійно-ремонтних робіт на магістральному водогоні у селі Доброгостів. Їх завершили близько 21:30 учора, та розпочато технологічний процес відновлення водопостачання в місті: продули водопровід від повітря та заповнили резервуари водою.

«Станом на 8:00 5 січня 60% абонентів Трускавця забезпечені водопостачанням. Орієнтовно о 10:00 5.01.2022 100% абонентів буде забезпечено централізованим водопостачанням», –повідомили у «Дрогобичводоканалі».

Також «Трускавецький водоканал» врегулював договірні відносини із «Дрогобичводоканалом».

«Станом на 16:00 договір між КП «Дрогобичводоканал» та ТзОВ «Трускавецький водоканал» підписано. Прикро, що процес був затягнутий. Це призвело до негативних наслідків для населення Трускавця», – йдеться у повідомленні «Дрогобичводоканалу».

Цю інформацію підтвердив і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. За його словами, повністю водопостачання має бути відновлене сьогодні. Тим часом учора для мешканців міста організували підвіз води.

Нагадаємо, однією з причин невчасного укладення договору на водопостачання Трускавця, був борг перед «Дрогобичводоканалом» у 12,5 мільйона гривень.

За даними абонвідділу ТзОВ «Трускавецький водоканал» у місті налічується 10 тисяч 102 абонентів централізованого водопостачання серед населення, а також 626 абонентів – підприємств та установ.

Фото ktgg.kiev.ua, facebook.com/Андрій-Кульчинський