У Львові пробурюють нові та відновлюють старі водяні колонки.

 

"Львівводоканал" пробурює нові та відновлює старі колонки зі свердловинами у Львові.

 

"Львівводоканал" встановив 12 водяних колонок у Львові для забезпечення міста ще одним резервним способом водопостачання.

 

"З червня цього року наше підприємство розпочало роботу із приведення до ладу старих та буріння нових водяних колонок у місті. Задля цього силами водоканалу було проведено необхідні геологічні розвідки і наші гідрогеологи визначили місця, де є відповідний водоносний горизонт і де витримані певні санітарні вимоги", – йдеться у повідомленні підприємства.

 

Загалом на сьогодні встановлено 12 механічних колонок на свердловинах. Важливо те, що ці колонки помпують воду зі свердловини, вони не беруть води з міської мережі водопостачання і є абсолютно автономними. На місцях нових пробурених свердловин встановлено нові механічні колонки, які як гуманітарну допомогу надали меценати з Німеччини. Також до обладнання трьох свердловин долучився «Благодійний фонд Козицького», який допоміг профінансувати буріння.

 

Нові та відновлені водяні колонки стануть частиною резервного забезпечення міста водою. Усі водяні колонки працюють, вода з них пройшла лабораторні дослідження. Перш ніж набирати воду, рекомендується трохи "прокачати" колонку, щоби спустити застояну воду, після цього воду можна вживати як джерельну.

 

Адреси відновлених старих колонок:

 

Олесницького, 105-107

Лисенка, 33

Кут Рослинна та Гордієнка

Зелена, 64

 

Адреси нових колонок:

 

Парк І. Франка навпроти будинку по вул. Словацького №18

На куті вул. Джерельна №34 та Під Дубом

Сквер перед Бернардинським монастирем, Соборна площа 1

вул. Під Голоском, 4Б

просп. Чорновола, парк 700-річчя

Сквер по вул. Просвіти, 8

Гасина (вул. Стефаника).

Клепарівська–Пстрака

 

Нагадаємо, що Львів забезпечують водою 27 насосних станцій, понад 1000 км водяних труб постачають воду в кожну оселю. Воду до міста помпують зі всієї області на відстань від 20 км до 110 км. Колись Львів мав не тільки централізоване водопостачання, а й локальні водяні колонки, які доставляли воду зі свердловин з-під міста – достатньо лише декілька разів хитнути важелем. Львівводоканал планує продовжувати відновлювати старі колонки й облаштовувати цілком нові.

 

 

03.11.2022

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