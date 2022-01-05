Археологи знайшли на Львівщині нові об'єкти часів Римської імперії.

У селі Карів, що у Червоноградському районі на Львівщині, археологи знайшли нові об’єкти часів Римської імперії, що датуються початком ІІІ ст. н. е. Зокрема, виявили поховання з обрядовими предметами та заглиблену споруду, призначення якої ще невідоме. Про це повідомили у Департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Знахідки здійснили дослідники спільної археологічної експедиції краєзнавчого музею у м. Винники та Львівського національного університету ім. І. Франка.

«У похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яких в Україні немає. А також уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками, і половинку жетона з білого пастового скла. Такі жетони використовували для римських настільних ігор», – розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

За словами дослідників, знайдені коштовні предмети Римської імперії свідчать про те, що тут поховано багатого чоловіка. А саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.

«Кілька років тому за результатами розкопок у Карові була скликана археологічна наукова конференція в Берліні, де провідні європейські науковці кілька днів обговорювали питання цієї знахідки. Пам’ятка є справді унікальною, археологи щороку відкопують на її території нові важливі знахідки та артефакти, а тому дослідження триватимуть», – зазначив директор Історико-краєзнавчого музею у Винниках Ігор Тимець.

Досліджувати околиці с. Карів почали у 2017 році – тоді місцеві краєзнавці випадково знайшли тут давній меч та інші металеві вироби і принесли їх в Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Розпочавши роботи, археологи зрозуміли, що це давній могильник германських племен, яких на цих теренах не мало би бути. Принаймні так вважалося раніше.

«Карів як археологічна знахідка – відкриття століття. І не тільки для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі. Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166–180 років», – прокоментував керівник розкопок, кандидат історичних наук Ярослав Онищук.

Додамо, дослідження пам’ятки на околицях с. Карів проводяться спільними зусиллями Історико-краєзнавчого музею м.Винники, департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, кафедрою археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ ім. Івана Франка в партнерстві з Інститутом археології Жешувського університету.

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