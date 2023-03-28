На території Личаківського військового кладовища почали розкопки.

 

На Личаківському військовому цвинтарі, де були захоронені воїни часів Першої світової війни та перепоховані загиблі радянського періоду, розпочали пошуково-ексгумаційні дослідження. Про це повідомили на сторінці Львівської обласної ради.

 

 

Проводять розкопки фахівці меморіально-пошукового центру "Доля".

 

"Ми розпочали дослідження усієї території військово цвинтаря. Знайдено останки загиблих у воєнний період Першої світової війни та повоєнний період. Відтак будемо проводити ексгумацію віднайдених останків для їх подальшого перепоховання", – зазначив директор КП "Доля", голова комісії з питань культури та інформаційної політики обласної ради Святослав Шеремета.

 

Він також зазначив, що дослідження будуть доволі тривалими, бо йдеться про поховання на великій площі. 

28.03.2023

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