Встановлено місце поховання Платона.

Це вдалося здійснити завдяки розшифруванням папірусів з Геркуланума з використанням сучасних технологій.

Італійським науковцям вдалося встановити місце поховання давньогрецького філософа Платона. Про це повідомило спеціалізоване видання Archaeology News з покликом на заяву дослідника Ґраціано Ранокк'ї (Graziano Ranocchia) з університету Пізи.

Ранокк'я займається розшифруванням папірусів з Геркуланума – стародавньої бібліотеки, знайденої археологами у XVIII столітті під час розкопок вілли, знищеної виверженням вулкана Везувій у 79 році.

Один зі сувоїв, написаний близьким до епікурейської школи філософом Філодемом, детально описує історію атенської Академії – неформального філософського гуртка Сократа, Платона та їхніх учнів.

Розшифрувати цей та інші сувої з Геркуланума стало можливо завдяки новим технологіям. Раніше багато з них залишалися майже нечитаним, а деякі через старість не можливо було навіть розгорнути. Застосовуючи передові методи візуалізації, такі як інфрачервоне, ультрафіолетове оптичне зображення, тепловізор, томографія та цифрова оптична мікроскопія, долучаючи до справи штучний інтелект, Ранокк'ї та його команді вдалося відтворити близько тисячі раніше не розшифрованих слів – це приблизно 30% всього тексту.

За словами Ґраціано Ранокк'ї нещодавно виявлені деталі вказують на місце поховання Платона в приватному саду в Платонівській академії в Атенах, поблизу священного Мусейону. Це відкриття кидає виклик попереднім припущенням щодо місця останнього спочинку філософа, пропонуючи більш точне розташування на території Академії.