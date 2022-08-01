У заповіднику "Давній Галич" археологи знайшли предмети побуту раннього Трипілля.

Археологічна експедиція національного заповідника “Давній Галич” розпочалася 6 червня в урочищі Канада, між селами Залуква та Крилос. Археологи національного заповідника “Давній Галич” засипали розкопки минулого тижня і віднайшли предмети періоду ранньої Трипільської культури.

 

 

Натрапили на них, розкопуючи залишки житла, які датуються періодом Середнього Трипілля, розповів "Суспільному" керівник експедиції, кандидат історичних наук Тарас Ткачук. 

 

Залишки культури раннього Трипілля на Прикарпатті знаходять вдруге. Керівник експедиції датує їх приблизно серединою V тисячоліття до н. е. Проте археологи планують зробити радіокарбонний аналіз для точного датування.

 

 

Серед інших цінних знахідок Тарас Ткачук виокремлює сокиру з каменю, ікло, наконечник стріли, мідне шило, кремінний ніж. Він припускає, що трипільці жили у цій місцевості, бо на Прикарпатті є поклади якісного кременю. За словами Тараса Ткачука, кремінь тоді був, як тепер залізо. З нього робили різні знаряддя праці. На ножі, який знайшли археологи, видно ретуш, він загострений. Пластини до ножів виготовили з нуклеуса.

 

“Такі були великі нуклеуси, ядра, цьому ядру надавалася певна форма, щоб можна було сколоти пластину”, — розповідає Тарас Ткачук.

 

Зараз усі знахідки зберігаються в лабораторії. Їх відмивають, прикріпляють бирки, керамічні деталі склеюють. Серед того, що вдалося знайти під час експедиції, є багато зернотерок, каже Тарас Ткачук. За його словами, на них неможливо розтерти зерно до стану борошна. Можна тільки розбити зерно і зробити кашу. “Тобто трипільці їли кашу, і часто — з абразивами. Якщо розтирати ці каміння, то його шматочки в ту кашу і потрапляли”, — пояснює археолог.

 

 

Також археологи віднайшли частини самої трипільської хати розміром 20 на 5 м. Вони припускають, що це фрагменти або стелі, або стіни. На них залишилися відбитки дерева. Це була дерев’яно-глиняна конструкція.

 

Трипільську хату в урочищі Канада археологи почали розкопувати два роки тому. Станом на сьогодні роботи ще не завершені. Наступні розкопки цього житла вчені планують розпочати у листопаді 2022-го.

01.08.2022

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