У Винниках знайшли споруди часів енеоліту віком 5,5 тисячі років.

На горі Лисівка у Винниках археологи віднайшли фрагмент укріплення, збудованого близько 3,5 тисячі років до нашої ери.

За словами наукового співробітника відділу археології Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, к.і.н. Андрія Гавінського, це найдавніше укріплене поселення доби енеоліту, віднайдене на теренах Львівщини, й одне із трьох найдавніших на заході України:

"Ми бачимо залишки дерев’яної стіни. Спершу був викопаний рів шириною 30 см. Він викопаний дуже рівно, що свідчить про наявність вже тоді спеціальних інструментів. Колоди у цьому рові вбиті поруч одна біля одної. А зовні частокіл був обліплених глиною, що ущільнювало паркан. Можемо зробити висновок, що це була міцна неприступна огорожа заввишки близько трьох метрів. Поруч палісаду зафіксована глиняна обмазка, перемішана з дрібними вугликами. Можна припустити, що ця обмазана глиною дерев’яна стіна згоріла і завалилась".

Особливістю нової знахідки є те, що вона створена будівничими – представниками не трипільської, а лійчастої культури, яка є однією з найбільших європейських енеолітичних культур другої половини IV тис. до н. е. Південно-східна межа цієї культури власне проходить територіями сучасних Волинської та Львівської областей і межує з трипільською культурою. Цінність нової знахідки для археологів у тому, що вона свідчить про міжкультурні взаємозв’язки та контакти в добу міді, зокрема між культурою лійчастого посуду та трипільським світом.

Гори Лисівка та Жупан унікальні, адже тут у лісі між шарами ґрунту законсервовано чимало пам’яток. Загалом археологічні розкопки проводять у Винниках ще з 1990-х. Завдяки багаторічним дослідженням знайдено чимало артефактів, які свідчать, що культура лійчастого посуду межувала з трипільською культурою, і територія Винників якраз є їхнім пограниччям. Щойно віднайдене оборонне поселення доби енеоліту археологи вважають сенсаційним історичним доказом цього. Надалі дослідники планують віднайти та розкопати другу лінію частоколу. Є припущення, що вона знаходиться поруч, за кілька метрів. У перспективі знахідка стане популярним туристичним місцем та увійде у туристичні каталоги й історичні енциклопедії.

Українські археологи проводять дослідження у партнерстві з польськими колегами, це спільна археологічна експедиція Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, винниківського "Історико-краєзнавчого музею" (м. Винники), Львівського національного університету ім. І. Франка та Інституту археології Ряшівського університету.

Директор "Історико-краєзнавчого музею" Ігор Тимець розповів про знахідку в ширшому контексті: