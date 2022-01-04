Влада Казахстану пішла на поступки мітингувальникам.

Масові акції протесту в країні були спричинені зростанням цін на скраплений газ.

 

 

З огляду на масові акції протестів у Казахстані, спричинені зростанням цін на скраплений газ на автозаправках, президент країни Касим-Жомарт Токаєв у вівторок, четвертого січня, звернувся до нації з промовою. Він закликав співвітчизників до розсудливості, попросив не піддаватися на провокації «всередині та ззовні». «Зараз потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог», – зазначив Токаєв.

 

Тимчасом уряд Казахстану погодився виконати вимоги учасників «газових» протестів та встановив ціну на газ для автомобілів 50 тенге (0,11 долара США). Також мітингувальникам дали гарантії про непритягнення до відповідальності. Про це повідомив інформаційний портал Tengri News з покликом на пресслужбу уряду Казахстану.

 

«Урядова комісія зустрілася з активістами, які зібралися на площі у місті Актау. На зустрічі озвучено рішення, ухвалені під час перемовин з ініціативною групою міста Актау, а саме щодо зниження вартості зрідженого газу та встановлення ціни в 50 тенге за літр у Мангістауській області в рамках соціальної відповідальності АТ НК "Казмунайгаз". (...) Сторони також домовилися вирішувати всі питання, що виникають, у руслі конструктивного діалогу і в рамках чинного законодавства», — сказано в повідомленні уряду.

 

«Газові» протести в Казахстані тривають третій день поспіль. Невдоволення людей викликало різке зростання ціни на газ для машини з 60 до 120 тенге (з $0,14 до $0,28) за літр. Протестувальники вимагали знизити вартість палива вдвічі. До акцій протесту четвертого січня долучилися мешканці ще кількох міст. Найбільш масові акції відбувалися в Актау, адміністративному центрі Мангістауської області. Там зібралося близько 16 тисяч людей. У Жанаозені на вулиці вийшли близько 10 тисяч протестувальників. Невдоволені влаштували акцію і в Нур-Султані — там вимагали влаштувати телеміст для підтримки мітингувальників в Актау.

04.01.2022

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