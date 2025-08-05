У Росії стрімко зросли ціни на бензин.

Цьому посприяли атаки українських дронів на російські нафтозаводи.

 

 

Ціни на пальне на оптовому ринку в Росії стрімко зростають. Вартість бензину АІ-95 на Петербурзькій товарно-сировинній біржі за територіальним індексом європейської частини Росії четвертого серпня зросла на 1,08%, до 77,001 тис. руб. за тонну. Це новий історичний рекорд, зазначає російське видання «Коммерсантъ». А з початку року вартість цього виду популярного палива збільшилась на 28%.

 

Джерело газети на профільному ринку пов'язує зростання котирувань палива з атаками дронів Збройних Сил України на російські НПЗ. Співрозмовник видання згадує, зокрема, атаку другого серпня, через що, за його словами, «можливо були пошкоджені установки первинної переробки сировини сумарною продуктивністю близько 40 тис. тонн на добу».

 

 

У Російському паливному союзі заявили, що «попереду хвиля планових ремонтів НПЗ, що може знизити виробництво нафтопродуктів».

 

Через дефіцит пального російська влада 28 липня запровадила повну заборону на експорт бензину до кінця серпня, поширивши на виробників нафтопродуктів обмеження, що діють з першого березня цього року. У постанові уряду йдеться, що «рішення ухвалене для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт».

 

Минулого року влада РФ засекретила офіційну статистику виробництва бензину та дизельного палива.

05.08.2025

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