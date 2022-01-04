Трускавець залишився без водопостачання.

Трускавець відучора, 3 січня, не отримує послуг з централізованого водопостачання та водовідвення. КП «Дрогобичводоканал» призупинило надання послуг через 12,5 мільйонів боргу.

«Заявляємо, що станом на 03.01.2022 КП «Дрогобичводоканал» не надає послуги ТзОВ «Трускавецький водоканал», оскільки старий договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від 01.01.2020 між КП «Дрогобичводоканал» та ТзОВ «Трускавецький водоканал» втратив чинність 00:00 01.01.2022, а надісланий нами проект нового договору ТзОВ «Трускавецький водоканал» не підписало», – йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.

У «Дрогобичвоканалі» заявили, що «Трускавецький водоканал» заборгував 12,5 мільйонів гривень за попередній рік.

Крім цього, керівництво «Трускавецького водоканалу» не надало пакету документів для укладення договору на новий період, які вимагає «Дрогобичводоканал».

«Зважаючи на постійні конфліктні коливання у взаєминах із Трускавецьким водоканалом, наше підприємство зафіксувало три стратегічно важливі умови у цьому проекті договору. Зокрема, запропонувало встановити конкретні об’єми послуги, які ТзОВ «Трускавецький водоканал» збирається щомісячно купувати, передбачило чітку відповідальність у разі невчасної оплати, а також окреслило точку розмежування майнової належності щодо надання послуги з централізованого водовідведення», – заявили у «Дрогобичводоканалі».

Мешканці Трускавця невдоволені дискомфортом, та висловлюють обурення у місцевих групах з-приводу відсутності водопостачання. Зокрема, обговорюють намір пікетувати міську раду, якщо ситуація не буде швидко врегульована.

Сьогодні, 4 січня, до КП «Дрогобичводоканал» прибула делегація депутатів з Трускавця та директор ТзОВ «Трускавецький водоканал» Роман Бучкович.

Після переговорів керівник «Дрогобичводоканал» Роман Шагала заявив, що «є декілька умов договору, на які наразі не погоджується ТзОВ «Трускавецький водоканал» і якими не може поступитися дрогобицьке підприємство, щоб убезпечити себе від мільйонних збитків, які роками завдає ТзОВ «Трускавецький водоканал».

«Зокрема, важливою умовою для КП «Дрогобичводоканал» є те, щоб у договорі з ТзОВ «Трускавецький водоканал» був передбачений запобіжник стабільної вчасної оплати за спожиті послуги. Досвід співпраці останніх років гірко навчив, що відсутність відповідальності стала причиною свавілля «Трускавецького водоканалу», яке підриває фінансово-господарську діяльність КП «Дрогобичводоканал». Нагадуємо, станом на 04.01.2022 борг ТзОВ «Трускавецький водоканал» становить 12,5 млн грн», – процитувала Шагала пресслужба підприємства.

Він заявив, що вихід з кризової ситуації для трускавчан зараз «повністю залежить від волі керівництва ТзОВ «Трускавецький водоканал».

Фото vodokanal-drohobych.com.ua