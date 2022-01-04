У Франції виявлено новий штам коронавірусу з Камеруну.  

Науковці не відкидають, що цей варіант може бути заразнішим за попередні. 

 

 

Французькі науковці виявили ще один варіант коронавірусу SARS-CoV-2.  Про це йдеться у дослідженні, опублікованому на порталі препринтів наукових статей у галузі медицини MedRxiv.

 

Заслуга у відкритті нового штаму належить фахівцям з Інституту інфекційних захворювань у Марселі (IHU). Інфікованими виявилися мандрівники, які повернулися до Франції з Камеруну. За словами науковців, у 12 осіб тести на визначення мутацій, пов'язаних із варіантами коронавірусу, показали «антипову комбінацію мутацій». 

 

Новий варіант вірусу одержав позначення B.1.640.2. Аналіз геному виявив 46 мутацій, уточнюють дослідники.

 

Інформації про загрозу нового варіанта коронавірусу та його заразність поки що замало, вивчення перебуває на початковому етапі. Утім науковці не відкидають, що цей варіант може бути заразнішим за попередні. 

 

Наразі у Франції поширюється «омікрон»-штам, який уперше виявили на початку листопада в Ботсвані та ПАР. Останніми днями в країні фіксують рекордну кількість заражень коронавірусом – понад 200 тисяч на добу.  На «омікрон» припадає до 60 відсотків випадків зараження. Цей варіант коронавірусу вирізняється трьома десятками мутацій, які забезпечують йому високу трансмісивність і стійкість до імунітету: ним можуть заражатись у тому числі перехворілі та вакциновані. На думку фахівців, «омікрон» витіснить варіант «дельта», який панував раніше.

04.01.2022

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