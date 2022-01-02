Папа Римський у новорічному казанні благословив жінок як миротворців.

Франціск застеріг, що кривдити жінку – це «ображати Бога, який від жінки прийняв людську природу».

Папа Римський Франціск під час першої новорічної служби в базиліці Святого Петра у Ватикані у суботу, першого січня, закликав вчитися від Діви Марії, як переживати конфлікт між ідеальним та реальним. Він зупинився у казанні на характеристиці, яку святий євангелист Лука дав Божій Матері, описуючи Її реакцію на події, що відбувалися навколо народження Христа. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

Як зауважив Святіший Отець, для пастухів знайти Дитя у яслах було «радісним знаком», оскільки підтвердилися слова янгола про те, що вони знайдуть Спасителя покладеного в ясла, що стало також підтвердженням близькості Бога. Але не так було з Марією, яка мусила пережити «обурення яслами». Вона також отримала звіщення від янгола, але тепер змушена «покласти Його в ясла, призначені для тварин».

«Як, отже, примирити славу Всевишнього та злидні стайні? Подумаймо про незручність, яку відчувала Божа Мати. Що може бути важчим для матері як бачити, що власний син страждає від злиднів? Є від чого засмутитися. І не можна було би дорікати Марії, якби Вона почала скаржитися на всю цю несподівану злиденність. Але Вона не втрачає духа», – наголосив Папа Франціск, вказуючи на те, що Вона обрала протилежне до нарікання. «Марія зберігала всі ці події, роздумуючи над ними в своєму серці», – зазначив Святійший Отець.

Відтак Понтфік возніс хвалу жінкам, які сприяють зміцненню миру у всьому світі. Він прирівняв насильство щодо жінок до образи Бога.

«Матері знають, як долати перешкоди та розбіжності та зміцнювати світ. Таким чином, вони перетворюють проблеми на можливості для відродження та зростання. Вони можуть це зробити, бо знають, як утримувати разом різні нитки життя. Нам потрібні такі люди, здатні плести нитки спілкування замість колючого дроту конфліктів та чвар», – сказав Папа Франціск під час своєї проповіді.

Понтифік закликав людей у ​​всьому світі робити більше для підтримки матерів та захисту жінок. «Як багато насильства спрямоване проти жінок! Досить! Образити жінку – значить образити Бога, який від жінки прийняв людську природу», – сказав Папа Римський.

Він похвалив жінок, зокрема матерів, сказавши, що вони «дивляться на світ не для того, щоб експлуатувати його, а для того, щоб у ньому було життя. Жінки, які бачать серцем, можуть поєднувати мрії та прагнення з конкретною реальністю, не впадаючи в абстракцію та безплідний прагматизм».

Пообіцявши надати жінкам велику роль у католицькій церкві, Папа Франціск все ж недвозначно дав зрозуміти, що священниками можуть бути лише чоловіки.