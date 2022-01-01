Байден заявив, що застеріг Путіна від вторгнення Росії в Україну.

Другого січня відбудеться телефонна розмова Байдена зі Зеленським.

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, спілкуючись у п'ятницю, 31 грудня, з журналістами у Вілмінґтоні (штат Делавер), заявив, що під час телефонної розмови чітко дав зрозуміти російському президентові Володимиру Путіну, що вторгнення Росії в Україну неприпустиме і призведе до запровадження жорстких санкцій щодо Москви, а також збільшення військової присутності США в Європі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters

 

«Я недвозначно дав зрозуміти президентові Путіну, що якщо він зробить якісь подальші кроки, піде на Україну, з нашого боку будуть серйозні санкції, ми з союзниками з НАТО збільшимо свою присутність у Європі. Це буде висока ціна (для Росії. – Z)», – зазначив Байден, виступ якого транслювали в прямому етері американські новинні телеканали.

 

Після цього представники масмедіа поцікавилися у американського президента, чи вважає він, що вторгнення Росії в Україну стало менш ймовірним після його розмови з Путіним. «У мене є відчуття, що він (Путін, – Z) погодився з тим, що з середини місяця (січня, – Z) ми проведемо три великі конференції в Європі за участю наших посадовців високого рангу (йдеться про переговори РФ та США в Женеві 10 січня, а також обговореннях у рамках Ради Росія-НАТО та ОБСЄ, – Z). Він не висловлював незгоди з приводу чогось з цього. Він виклав деякі зі своїх побоювань щодо НАТО, США та Європи, ми виклали наші», – сказав глава Білого дому. На його думку, деякі із цих питань можна обговорити на згаданих перемовинах. «Але я чітко дав зрозуміти, що вони можуть спрацювати лише у разі деескалації з його боку. Я завжди розраховую на перемовини та досягнення поступу», – додав Байден.

 

Журналісти також запитували у Байдена, чи західні країни можуть запровадити рестрикції проти РФ, якщо вона зберігатиме військову присутність на кордоні з Україною. «Я не збираюся вести тут публічні перемовини, але ми чітко дали зрозуміти, що він не може вторгатися в Україну», – відповів на це президент США.

 

Тим часом пресслужба Білого дому повідомила, що в неділю, другого січня, відбудеться телефонна розмова Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським.

 

Нагадаємо, що телефонні перемовини Байдена та Путіна відбулися пізно ввечері у четвер, 30 грудня. Розмова тривала 50 хвилин.

01.01.2022

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