У Чорткові загорілися склади зерна.

Сьогодні, 28 грудня, увечері у Чорткові, що на Тернопільщині, сталася масштабна пожежа. Як згодом з’ясувалося, горять складські приміщення з зерном. Причини займання наразі невідомі.

«28 грудня о 18:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення в місті Чортків на вулиці Білецька. До місця події направлено чергові відділення 6 державної пожежно-рятувальної частини, 22 державного пожежно-рятувального поста та автодрабину. Ліквідація пожежі триває», – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Рештки від будівлі, що горить, впали на залізничну колію, і фактично заблокували її. Локалізувати пожежу намагаються як чортківські, так і бучацькі рятувальники. Залучили й військову техніку.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько розповів, що пожежа сталася у приміщеннях держпідприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів», що на вулиці Білецькій та призвела до затримки руху поїздів.

«Пожежа масштабна, поряд залізничний вокзал, там реально проблема, багато пожежних машин. Поруч залізничний вокзал, колія заблокована, на рейки впав транспортер від млина. Мав приїхати поїзд Київ-Рахів. Наразі його пропустити через колію не можуть», – повідомив він.

Фото facebook.com/DSNSTERNOPIL, chortkiv.city