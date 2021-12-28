Український омбудсмен протестує проти переведення Саакашвілі з госпіталю до в'язниці.

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеїл Саакашвілі знепритомнів увечері в понеділок після того, як представники пенітенціарної системи повідомили його про намір етапувати зі шпиталю в Горі до в'язниці.

Про це повідомила цивільна дружина Саакашвілі народна депутатка Єлизавета Ясько.

"Після дуже важкої ночі, коли ми не знали, що відбувалося насправді, стало відомо, що до Міхеїла Саакашвілі застосовували насильство. Представники тюремної служби учора силою намагалися перевести його до в'язниці, після чого він втратив свідомість", – поінформувала вона.

Ясько стверджує, що Міністерство юстиції підтвердило: Міхеїла вважають здоровим, і його справді збираються перевести його до в'язниці.

У вівторок мати Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила: її син знепритомнів після того, як представники пенітенціарної системи ознайомили його з рішенням Мін'юсту про переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці. Цю інформацію також підтвердили соратники політика.

"Я бачилася з Міхеілом Саакашвілі, і він повідомив, що представники пенітенціарної служби увійшли до нього в палату і намагалися його вивести зі шпиталю. Саакашвілі заявив, що він чинив опір і в якийсь момент знепритомнів", - сказала Джаніашвілі.

Вона додала, що Саакашвілі мав "дуже високий тиск", відтак лікарі госпіталю "призупинили переведення екс-президента".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила намір пенітенціарної служби перевести Саакашвілі з госпіталю до в'язниці.

"Неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Міхеіла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном", - написала Денісова у Telegram.

Омбудсмен вважає, що "Україна має делегувати своїх лікарів та експертів для встановлення ступеня шкоди, завданої здоров'ю нашого громадянина Міхеіла Саакашвілі, та визначитись про умови подальшого лікування".

Сама пенітенціарна служба Грузії заявила, що "після завершення лікування у військовому шпиталі" Саакашвілі "не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці", передає аґенція "Інтерфакс". "На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про тимчасове призупинення заходу щодо переведення ув'язненого Саакашвілі", - додали у пенітенціарній службі.