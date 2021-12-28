Навколовоєнне

Замість того, щоб напружувати мозок пошуком відповідей на питання "яку ялинку ставити - штучну чи натуральну?" і "щось та пані за прилавком підозріло чемна, а ну як підсуне турецькі мандарини, а не іспанські?", людську психіку випробовують зовсім іншими клопотами. Огляд подій тижня в Україні.

Заяви тижня

До висловлення традиційно глибокого занепокоєння з боку західних високопосадових (і не дуже) осіб звикли як в Україні, так і в країнах, де ті особи мешкають. Здавалося, нічого нового у потоці агресивного марення з Москви чекати також не випадає, але час від часу з Кремля та його околиць витікає інформація, яка змушує задуматися над необхідністю обов'язкової присутності біля тамтешніх ораторів психіатрів і бригади санітарів з найширшими повноваженнями.

Історичні розслідування Путіна про російську доньку Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції і звитяги російських же витязів над половцями з печенігами можна було б списати на деменцію чи наслідки невдалого падіння на хокейному майданчику. Тепер до власної історії хвороби президент РФ вписав Леніна, який, як виявилося, створив Україну. У попередніх версіях походження України росіяни звинувачували генеральний штаб Австро-Угорщини і, в залежності від начитаності, то Кісінджера, то Бжезинського. Згідно з найсучаснішими дослідженнями на найвищому рівні тамтешні підручники треба грунтовно переглянути.

Проте у потоці хворої свідомості російського вождя виринають сентенції, до яких ставитися треба цілком серйозно. Про гарантії, які Захід має дати РФ щодо неможливості вступу України в НАТО Путін говорив давно, але активізував цю тему в грудні. Запевнення радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана про те, що Джо Байден під час переговорів з Путіним відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в Альянс і заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга на кшталт "Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі" дали російському ленінознавцю можливість ставити ультиматуми. Під час підсумкової прес-конференції на питання чи гарантує він ненапад на Україну, Путін заявив, що це Захід "зараз, негайно" має дати гарантії Росії щодо нерозширення Альянсу на Схід, в тому числі й на територію України.

Поведінку Путіна на міжнародній арені порівнюють з бикуванням гопника біля кіоску ще з часів російської агресії в Грузію в 2008 році. Але ні анексія Криму, ні війна на Сході України, ні нищення цивільних в Сирії чи перманентне вештання "зелених чоловічків" на просторах від Малі до Центрально-Африканської республіки той самий "колективний Захід" не сподвигли на щось більше ніж делікатне "ай як негарно таке робити". Зрозуміле тільки йому самому бажання Зеленського зустрітися з маразматіючим гебістом, який завтра проголосить себе нащадком Чингіса і Тамерлана, викликає сарказм уже в самому Кремлі. І коли найдрібніший клеврет Путіна, його прес-секретар Пєсков зі сміхом коментує можливі переговори, то президенту України варто було б згадати, що Голобородьком він був у минулій інкарнації.

Медійне тижня

Згадана "занепокоєність Заходу" систематично матеріалізується у букви тамтешніх видань. Коли якесь європейське чи американське медіа звертає увагу на ситуацію в Україні та довкола неї, в наших краях відповідні особи реагують, як їм на той час красномовство дозволяє. Переважно вітчизняною відповіддю на інформацію звідти є не дуже завуальоване "не треба нас лякати, ми і самі знаємо, що робиться там і що робити нам".

Коли ентузіазм впливових The Washington Post чи Bloomberg трохи згас за українську тематику взялися британські таблоїди. Український інформаційний простір трохи струсонули джерела Daily Star, які попередили українців, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня, у 42-гу річницю введення радянських військ до Афганістану. До паніки справа не дійшла, бо на наших теренах ще достатньо людей, які в середній школі потоваришували з англійською мовою, а тепер ще й знають що таке медіа-гігієна.

На зміну одним англійським "веселим картинкам" прийшли інші з подібною назвою. Видання Daily Express повідомило: "Командувачі повинні провести повний "огляд" операції "Орбіталь", щоб гарантувати, що весь британський персонал може бути безпечно виведений, якщо Москва накаже ввести війська". Англійці а заодно і українці взнали, що велика частина британських сил дислокується в Яворові, звідки вони при потребі підуть до польського кордону. Байку про пастушка, який кричав "вовки, вовки", і які то мало наслідки, британці не знають, але вчитися ніколи не пізно.

Облік тижня

Завдяки вітчизняному міністерству оборони всі охочі взнали, що жінки-маркетологи і бібліотекарки можуть стати в пригоді під час воєнних дій. Тому означених спеціалістів і ще психологинь з журналістками та представниць ще кількох десятків далеких від армії професій варто поставити на військовий облік. Зробити це представниці слабкої статі віком від 18-ти до 60-ти років мали б до кінця наступного року, бо в іншому випадку оштрафують і їх, і їхніх роботодавців.

Ідея в Міноборони виникла, як пилип з конопель і наробила рейваху. Компетентні люди в погонах почали тлумачити свою ініціативу і заспокоювати найбільш знервованих осіб обох статей тим, що це світова практика і все узгоджене з буквою закону та здоровим глуздом.

Такі заспокоєння громадськість не сприйняла і на сайті президента України з'явилася петиція про скасування наказу, яка за кілька днів набрала необхідну кількість підписів - 25 тисяч. Тепер вона перебуває у статусі "Очікує на розгляд" і в ній говориться: "Відмінити наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313! Користуватися лише переліком лише тих спеціальностей, що визначені ПКМУ № 711 від 14.10.1994".

Згідно законодавству президент Зеленський мусить якось відреагувати і ситуацію врегулювати. А потім чекати, як в якомусь іншому поважному відомстві ні сіло ні впало вигадають якусь чергову новацію, яка матиме і свою петицію.

Підозра тижня

Свого часу Петра Порошенка переконливо запрошували на побачення з українською Фемідою, бо в колекції художніх творів теперішнього народного депутата знайшли чи то контрабанду, чи щось на те подібне. Петро Олексійович таким подарунком долі скористався і за кожної нагоди показував, як пресують опозицію вчорашні комедіанти. Тема з контрабандою стихла сама собою, хорор "Порошенко вбив свого брата в Молдові" був занадто несмішним навіть для "Кварталу 95", тому псувати нерви тому, хто любить, коли його називають "п'ятим президентом" стали з іншої сторони. У Генеральній прокуратурі Порошенка вирішили зробити "прицепом" до справи Медведчука і інкримінувати йому державну зраду і фінансування тероризму.

Адвокати лідера "Європейської солідарності" особливої загрози для свого клієнта не бачать, але в інтерв'ю роблять заклопотані вирази обличчя. Дружні до Петра Олексійовича медіа проводять прямі паралелі Зеленський то Янукович, і запакує Володимир Олександрович Петра Олексійовича до тюрми, як колись то зробив Віктор Федорович з Юлією Володимирівною.

Стукати обцасами в тюремні двері і після звільнення кататися на інвалідному возику, як Тимошенко, Порошенко не буде, бо Зеленський не дотягує до Януковича принаймні габаритами, але процес заповідається цікавим. А коли і це знудиться, можна буде згадати про "молдовського брата".