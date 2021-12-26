США планують надати Україні розвіддані, щоб протистояти вторгненню Росії.

Йдеться про можливість попередження України про російське вторгнення в режимі реального часу.

Сполучені Штати працюють над планом з надання Україні розвідувальних даних, які допоможуть Києву протистояти запланованому вторгненню з боку Росії. Про це пише газета The New York Times із покликом на представників американської адміністрації високого рангу.

До заходів, що обговорюються Білим домом, Пентаґоном і Державним департаментом, входить, зокрема, надання Україні бойових гелікоптерів та іншої військової техніки, яка раніше призначалася для афганської армії. Окрім того, американська адміністрація розглядає можливість відрядження до України додаткових експертів з війни у кіберсфері. За інформацією видання, США та Велика Британія вже скерували низку фахівців у цій галузі на випадок кіберудару по Україні.

Газета стверджує, що інформація, надана США Україні, могла б включати знимки, за якими можна буде визначити, чи рухаються російські війська для перетину кордону. Таким чином українські військовики могли запобігти атаці. Спецслужби США, згідно з джерелами видання, вже надають Україні доступ до набагато більшої кількості матеріалів, ніж до нарощування військових сил РФ поблизу українських кордонів.

«Основне, що ми можемо зробити, — це оперативна розвідка в реальному часі, яка каже: «Росіяни рухаються в напрямку кордону. Ми їм (українцям – Z) кажемо, і вони використовують це, щоб націлити свою зброю на росіян», — розповіла Евелін Фаркас (Evelyn Farkas), яка працювала радницею американського міністра оборони в питаннях Росії, України та Євразії за часів президентства Барака Обами.

Нагадаємо, що ще в жовтні почали надходити повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила припущення, що Росія може вторгнутися до України на початку 2022 року. США та інші країни Заходу пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі такого сценарію. Москва постійно спростовує інформацію про підготовку вторгнення в Україну і зі свого боку звинувачує НАТО в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля кордонів Росії.

Минулого тижня МЗС Росії оприлюднило пакет вимог щодо гарантій безпеки для Росії. Серед іншого він передбачає відмову НАТО від подальшого розширення на Схід, а головне – прийняття до свого складу України. Так само Північноатлантичний альянс, згідно з російськими пропозиціями, мав би відмовитися від ведення військової діяльності (зокрема й військових навчань) на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії. А також відмовитися від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких може бути вражена територія Росії.