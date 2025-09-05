Трамп анонсував перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

Так американське військове відомство називалося з 1789 до 1947 року.

У п'ятницю, 5 вересня, Дональд Трамп оголосив, що підпише свій 200-й президентський указ. Цим документом він перейменує Міністерство оборони (Department of Defense) на Міністерство війни (Department of War). Так військове відомство Сполучених Штатів називалося до закінчення Другої світової війни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Для формальної зміни назви, як і для створення нового департаменту, необхідно, щоб цей президентський указ схвалив Конґрес США. Тож наразі перейменування не буде офіційним. Як випливає з тексту документа, указ дозволить міністру оборони Піту Геґсету, його відомству та підлеглим використовувати нову назву як додаткову. Рівно ж, як і сам Геґсет тепер зможе називати себе «міністром війни», а його заступники – «заступниками міністра війни».

«Назва “Міністерство війни“ посилає сильніший сигнал готовності та рішучості порівняно з “Міністерством оборони“, яке фокусується лише на здатності оборонятися», – йдеться в указі. Перейменування, згідно з документом, «зосередить увагу відомства на наших національних інтересах і дасть сигнал супротивникам, що Америка готова вести війну, щоб забезпечити свої інтереси».

Ще в серпні Трамп припустив, що назва «Міністерство війни» звучить значно краще та точніше відображає місію військовиків. Його радники, зокрема Піт Геґсет, стверджують, що за президента Джо Байдена військовики були «паралізовані політкоректністю та ідеологією», а нова назва має символізувати повернення до сили та рішучості.

Скільки коштуватиме ребрендинг, Білий дім наразі не повідомляє. За оцінками американської преси, вартість може досягти мільярда доларів: перейменувати доведеться сотні аґенцій, поміняти символіку, адреси електронної пошти, однострої тощо.

Міністерство оборони, яке частіше зветься Пентаґоном через п'ятикутну форму будівлі, в якій воно розташоване, було створено у нинішньому вигляді 1947 року. Відомство об'єднало у собі Військово-морське міністерство, Міністерство сухопутних військ та Міністерство військово-повітряних сил. Останні два раніше були одним відомством – Міністерством війни, яке існувало з 1789 року. З 1947 до 1949 року об'єднаний департамент називався Національним військовим відомством, а в 1949 отримав нинішню назву – Міністерство оборони.

Дональд Трамп неодноразово говорив про свій намір повернути відомству історичну назву, під якою США мали «неймовірну історію перемог» в обох світових війнах. «Я впевнений, що Конґрес погодиться, якщо це знадобиться. Я навіть не думаю, що ця згода потрібна», – казав Трамп журналістам наприкінці серпня.