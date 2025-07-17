НАТО підготувало план захоплення Калінінградської області РФ.

Він входить до ширшого плану стримування російської аґресії під назвою «Лінія стримування на східному фланзі».

У НАТО є підготований план захоплення Калінінградської області Росії. Про це заявив на конференції LandEuro в німецькому Вісбадені командувач сухопутних сил армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донаг’ю (Christopher Donahue). Про це повідомило спеціалізоване видання Defense News.

За словами генерала, армія США та її союзники по НАТО розпочинають реалізацію нового плану під назвою «Лінія стримування на східному фланзі» (Eastern Flank Deterrence Line), метою якого є посилення наземних можливостей, підвищення військово-промислової сумісності в рамках Альянсу, а також у нарощуванні взаємодії в царині ВПК.

За його словами, у рамках плану протидії російським загрозам та забезпечення масштабованого глобального стримування армія США та її союзники з НАТО терміново розробляють «стандартизовані системи, які базуються на об’єднаних даних, спільні пускові установки та хмарну координацію».

Крістофер Донаг’ю заявив про необхідність сконцентруватися на наземному стримуванні Росії на східному кордоні НАТО. «Наземна сфера не стає менш важливою, а навпаки, стає важливішою. Тепер ви можете з землі зруйнувати об’єкти морського базування противника. Тепер ви можете захопити море з землі. Все це ми спостерігаємо в Україні», – зазначив генерал.

У цьому контексті американський командувач згадав Калінінградську область. «Вона завширшки заледве 47 миль, оточена з усіх боків країнами Альянсу. Наша армія спільно зі союзниками могли б знищити це з землі в нечувані терміни та швидше, ніж будь-коли. Ми вже це спланували і вже розробили. Проблема маси та імпульсу, яку створює для нас Росія... ми розробили можливості, щоб переконатися, що ми можемо зупинити цю проблему маси та імпульсу», – запевнив генерал Донаг’ю.