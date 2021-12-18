Росія оприлюднила деталі пакету про «гарантії безпеки», адресовані Заходу.

Більшість вимог, які містяться в пакеті, Захід відкинув ще раніше, зокрема про гарантії невступу України до НАТО.

Російська влада опублікувала проєкт пакету документів з вимогами гарантій безпеки, адресованих Сполученим Штатам та іншим країнам-членам НАТО. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У документі, зокрема, міститься заклик до обмеження розширення Північноатлантичного Альянсу в Східній Європі, передовсім ненадання членства Україні та іншим країнам колишнього СРСР.

Окрім того, російські вимоги включають заборону на розміщення натовських військових кораблів і літаків у зонах, що дозволяють завдати удару по території Росії. Йдеться також про вивезення ядерної зброї США з Європи та виведення багатонаціональних батальйонів НАТО з Польщі та з балтійських держав Естонії, Латвії та Литви.

Багато цих вимог Кремль озвучував ще раніше, зокрема під час віртуального американсько-російського саміту. США з НАТО тоді вже відкинули їх, зокрема вимогу про заборону на членство в НАТО для України. Вашінґтон також застеріг Росію про наслідки, з якими країна зіткнеться у разі вторгнення в Україну.

На нещодавньому брифінгу у Вашінґтоні речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала пакет російських вимог. «Хочу зазначити, що не буде жодних перемовин щодо європейської безпеки без участі наших європейських союзників та партнерів», – запевнила вона. Псакі відкинула можливість компромісів за базовими принципами, на яких ґрунтується європейська безпека. За її словами, це стосується й права всіх країн визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні.