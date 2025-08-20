Близько 10 країн готові відрядити своїх миротворців до України.

Влада Росії виступає категорично проти того, щоб в Україні дислокувалися війська НАТО.

 

 

У вівторок, 19 серпня, відбулася зустріч високопоставлених європейських чиновників, присвячена плану відрядження миротворчих контингентів до України в рамках мирної угоди. Близько десяти країн висловили готовність відрядити своїх військовиків до постраждалої від війни країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела. Проте відправити миротворців до Украхни вони готові лише після завершення повномасштабної російсько-української війни.

 

Уряд Великої Британії повідомив, що найближчими днями європейські військовики зустрінуться з представниками Пентаґону, щоб розробити «надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил залагодження безпеки в разі припинення військових дій». У перемовинах візьмуть участь головнокомандувач військовими силами НАТО в Європі, а також начальники оборонних відомств країн-членів, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

 

Співрозмовники Bloomberg додали, що на першому етапі розроблюваного пакету заходів підтримки передбачається зміцнити ЗСУ, вишколюючи українських військовиків і поповнюючи особовий склад. Очікується, що цим займеться багатонаціональна група, яка складається в основному з європейських військовиків. А Велика Британія і Франція відрядять до України сотні своїх солдатів, яких розмістять далеко від лінії фронту.

 

Інша частина плану, за словами джерел, передбачає підтримку з боку США, яка включатиме обмін розвідданими, спостереження за кордонами, поставки озброєнь і, можливо, засобів протиповітряної оборони. «Ми готові допомогти їм (миротворцям – ред.) у різних питаннях, передовсім можна говорити про повітряні перевезення, бо ні в кого немає таких речей, як у нас, насправді у них їх немає. Але я не думаю, що це буде проблемою», – заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, відповідаючи в етері телеканалу Fox News на запитання про участь США у миротворчій місії в Україні.

 

Пакет гарантій безпеки для України, як очікується, буде сформований вже цього тижня, тобто до 24 серпня.

 

Тим часом влада Росії все ще виступає категорично проти того, щоб в Україні розміщувалися війська НАТО. «Підтверджуємо неодноразово озвучувану позицію про наше категоричне неприйняття будь-яких сценаріїв, які передбачають появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО», – заявила напередодні офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25 | | Штука
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25 | | Штука
Музика свободи й філософії
Львівський органний зал готує дві світові премʼєри на День Незалежності: симфонія “Та, що танцює з вітром” Сергія Пілютікова, написана на замовлення Органного залу, та Концерт для фортепіано з оркестром “Печера Платона” Борислава Стронька прозвучать 24 серпня.
17.08.25 | | Штука
Серпнева буколіка
Василь МАХНО
Прощальний джміль шукав якогось ґудза. А я гойдався на листкові вірша, а я вивчав метеоритні стежі, а я за водомірками простежив та знав про все на світі, навіть більше.  
16.08.25 | | Дискурси
«Тіні Імперіалу» Олега Тістола
Тістол намагається аналізувати імперський спадок і знайти нову точку опори в сучасності, що досі пронизана «руїнами імперій». Це  його наймасштабніша ретроспективна виставка із понад 300 творів. Експозицію розмістять на трьох поверхах і горищі будівлі з Меркурієм. 
15.08.25 | | Штука
Розчинитися вчасно
Тарас Прохасько
Насолоджуйся спогадами. Не марудь. Твоє життя було файне. Тільки не поведися, боронь Боже, на пастку ідеї земної безконечності. Точніше – видовжено тривалості.
14.08.25 | | Дискурси
Про сьогоднішній настрій
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історія України так насичена зрадами і катастрофами, що сценарії поразок є підсвідомо найочікуванішими для наших громадян
14.08.25 | | Дискурси
А от цього ви від мене не чули
Юрій Винничук
Слухати плітки – неабияка насолода. Е, що там казати! Всі ми це любимо – пліткувати. Тільки не кожен признається.
13.08.25 | | Дискурси

