Близько 10 країн готові відрядити своїх миротворців до України.

Влада Росії виступає категорично проти того, щоб в Україні дислокувалися війська НАТО.

У вівторок, 19 серпня, відбулася зустріч високопоставлених європейських чиновників, присвячена плану відрядження миротворчих контингентів до України в рамках мирної угоди. Близько десяти країн висловили готовність відрядити своїх військовиків до постраждалої від війни країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела. Проте відправити миротворців до Украхни вони готові лише після завершення повномасштабної російсько-української війни.

Уряд Великої Британії повідомив, що найближчими днями європейські військовики зустрінуться з представниками Пентаґону, щоб розробити «надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил залагодження безпеки в разі припинення військових дій». У перемовинах візьмуть участь головнокомандувач військовими силами НАТО в Європі, а також начальники оборонних відомств країн-членів, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Співрозмовники Bloomberg додали, що на першому етапі розроблюваного пакету заходів підтримки передбачається зміцнити ЗСУ, вишколюючи українських військовиків і поповнюючи особовий склад. Очікується, що цим займеться багатонаціональна група, яка складається в основному з європейських військовиків. А Велика Британія і Франція відрядять до України сотні своїх солдатів, яких розмістять далеко від лінії фронту.

Інша частина плану, за словами джерел, передбачає підтримку з боку США, яка включатиме обмін розвідданими, спостереження за кордонами, поставки озброєнь і, можливо, засобів протиповітряної оборони. «Ми готові допомогти їм (миротворцям – ред.) у різних питаннях, передовсім можна говорити про повітряні перевезення, бо ні в кого немає таких речей, як у нас, насправді у них їх немає. Але я не думаю, що це буде проблемою», – заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, відповідаючи в етері телеканалу Fox News на запитання про участь США у миротворчій місії в Україні.

Пакет гарантій безпеки для України, як очікується, буде сформований вже цього тижня, тобто до 24 серпня.

Тим часом влада Росії все ще виступає категорично проти того, щоб в Україні розміщувалися війська НАТО. «Підтверджуємо неодноразово озвучувану позицію про наше категоричне неприйняття будь-яких сценаріїв, які передбачають появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО», – заявила напередодні офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова.