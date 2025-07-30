Геґсет може зрезиґнувати з посади глави Пентаґону.

Ймовірно він балотуватиметься на посаду губернатора Теннессі.

Міністр оборони Сполучених штатів Піт Геґсет розглядає можливість висування на посаду губернатора штату Теннессі в 2026 році. Про це повідомляє телеканал NBC з покликом на джерела. У цьому випадку Геґсету доведеться зрезиґнувати з посади глави Пентаґону. Люди, які розмовляли з Геґсетом, запевнили, що він конкретно казав про можливу кампанію на посаду губернатора в Теннессі. У штаті наступного року починаються перегони за посаду губернатора.

Один зі співрозмовників каналу запевнив, що, Піт Геґсет протягом останніх трьох тижнів обговорював тему балотування на губернатора Теннессі, де наразі мешкає його родина. І, за твердженням джерела, це були не просто пусті балачки, він «налаштований поважно». Ще один співрозмовник розповів, що вони з Геґсетом обговорили вимоги для участі у виборах губернатора Теннессі та його шанси на перемогу.

Міністерство оборони США забороняє своїм службовцям, навіть цивільним, балотуватися на політичні посади. А це означає, що Геґсету довелося б подати до демісії ще до оголошення про свою участь у виборах. Якщо Піт Геґсет таки зважиться поборотися за губернаторську посаду, то президент США Дональд Трамп може передати його обов'язки міністру Сухопутних військ США Денові Дрісколу (Dan Driscoll) або заступникові міністра оборони з політичних питань Елбріджу Колбі (Elbridge Colby).

Проте інші джерела NBC при цьому заперечують, що глава Пентаґону має намір відмовлятися від посади. Помічник голови Пентаґону зі зв'язків з громадськістю Шон Парнелл (Sean Parnell) назвав публікацію NBC «фейковими новинами». Він запевнив, що Гегсет «зосереджений винятково на службі при президенті Трампі».

Нагадаємо, що Піт Геґсет не надто прихильно ставиться до України й виступає проти надання нам військової допомоги. З його власної ініціативи поставки зброї до України вже тричі призупинялися.

Геґсет після свого призначення на посаду вже кілька разів опинявся у центрі скандалів. Зокрема, у квітні газета The New York Times повідомила, що він ділився засекреченими військовими планами в особистому чаті зі своєю дружиною та братом.