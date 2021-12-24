Суд у Росії призначив мільярдні штрафи Google та Facebook.

Найбільше претензій Роскомнагляду цьогоріч стосувалася постів про акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального

 

 

Суд Таганського району в Москві визнав компанію Google винною у повторній відмові видалити заборонену інформацію і вперше в Росії призначив міжнародному IT-велетню оборотний штраф обсягом понад ніж 7,2 мільярда рублів. Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Після цього суд виніс схоже рішення щодо Meta (колишнього Facebook), призначивши оборотний штраф на майже два мільярди рублів. Таким чином суддя задовольнив прохання російської Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд).

 

 

«Вперше російським судом призначені штрафи, що становлять частку від виручки зазначених компаній за рік у Росії, а саме: 7,22 млрд рублів для Google LLC і 1,99 млрд рублів для Facebook Inc», – йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Роскомнагляду. Для Google це приблизно 98 млн. доларів, а для Meta, – 16,2 млн. доларів.

 

 

Роскомнагляд  повідомив, що матеріали, які наведені в протоколах, – це «мала частина масиву контенту, який порушує російське законодавство». Згідно зі заявою, у Facebook та Instagram невидаленими залишаються понад дві тисячі матеріалів, а в Google – понад 2,6 тисяч.

 

У Роскомнагляді називають найбільш шкідливими та небезпечними пости з дитячою порнографією, закликами до самогубств, пропагандою наркотиків, а також екстремістські матеріали чи пости, що ображають владу. Насправді ж, як стверджують експерти,  найбільше претензій Роскомнагляду цьогоріч стосувалася постів про акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

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