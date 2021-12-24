Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка, застава – 1 млрд.

Офіс генерального прокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому Президенту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

Цю інформацію аґенції "Укрінформ" підтвердили в ОГП.

“У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень”, – сказали у Генпрокуратурі.

Крім того, у Печерському суді столиці відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, де вже має відбутися обрання йому запобіжного заходу, повідомили у суді.

Адвокати Петра Порошенка заявили: будь-які таємні рішення прокурорів чи суддів є незаконними, а сама система правосуддя перетворилися на службу для замовлень від Банкової.

"Як повідомляється, Офіс Генерального прокурора – не в особі Венедіктової, а в особі її заступника Симоненка, підписав і спрямував не до Шевченківського суду, як мав це зробити, а до Печерського суду цілий, як кажуть, пакунок клопотань про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про якісь скажені альтернативні застави в сумі мільярд гривень і ще там якісь додаткові клопотання. З юридичної точки зору це абсолютний абсурд", – заявив адвокат Ігор Головань.

"Відбувається фактично державний переворот у формі знищення Офісу генпрокурора... Підпорядкований забаганкам і вказівкам, які походять з Офісу Президента", – сказав Ілля Новіков.

Нагадаємо, Петру Порошенку 20 грудня оголосили підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні уже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.