Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка, застава – 1 млрд.

 

Офіс генерального прокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому Президенту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

 

 

Цю інформацію аґенції "Укрінформ" підтвердили в ОГП.

 

“У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень”, – сказали у Генпрокуратурі.

 

Крім того, у Печерському суді столиці відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, де вже має відбутися обрання йому запобіжного заходу, повідомили у суді.

 

Адвокати Петра Порошенка заявили: будь-які таємні рішення прокурорів чи суддів є незаконними, а сама система правосуддя перетворилися на службу для замовлень від Банкової.

 

"Як повідомляється, Офіс Генерального прокурора – не в особі Венедіктової, а в особі її заступника Симоненка, підписав і спрямував не до Шевченківського суду, як мав це зробити, а до Печерського суду цілий, як кажуть, пакунок клопотань про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про якісь скажені альтернативні застави в сумі мільярд гривень і ще там якісь додаткові клопотання. З юридичної точки зору це абсолютний абсурд", – заявив адвокат Ігор Головань.

 

"Відбувається фактично державний переворот у формі знищення Офісу генпрокурора... Підпорядкований забаганкам і вказівкам, які походять з Офісу Президента", – сказав Ілля Новіков.

 

Нагадаємо, Петру Порошенку 20 грудня оголосили підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

 

Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

 

Провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

 

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні уже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

 

24.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Бучач
Борис Херсонський
Ох, всі ми – троянці,                   всі тягнемо в місто коня. Наша доля сліпа                     блукає десь навмання.
23.12.21 | | Дискурси
Розповідати історії – це важливо       
Ірина Цілик
Прочинити двері і зайти в чийсь світ. Це насправді найцікавіше. Це те, про що я мріяла в дитинстві і чого досі прагну. І ці двері більш реальні, ніж нам здається.
22.12.21 | | Україна
Новітня мРНК-вакцина скоро й проти ВІЛ?
Тестова вакцина наділяє приматів надійним імунним захистом навіть при повторному зараженні.
22.12.21 | | Наука
«Драма.UA»: гра в дорослішання
Олексій Паляничка
Короткий виклад спостережень про те, як дорослішала сучасна українська драматургія покоління Y-ків та огляд шорт-ліста і гран-прі конкурсу «Драма.UA» 2021.
22.12.21 | | Штука
Історія одного шаленства
Юрій Винничук
Львів був настільки розспіваним містом, що співав про все. У 1910 році сталася ві Львові подія, яка відразу вилилися в баладу: була застрелена за нез’ясованих обставин артистка міського театру
22.12.21 | | Дискурси
Ключ розуміння
Мирослав Трофимук
Не нові тлумачення, а точніші переклади й уточнена термінологія старих і старовинних Документів свідчать, що ми таки спроможні одуматися і вдуматися про істинне особисте своє «я» і про нинішнє наше колективне «Я».
22.12.21 | | Галичина
Українотворець Ярослав Стешенко
Ярослава Мельник
Про подвиг служіння Ярослава Стешенка українській науці, про добу, в якій він жив і творив, про людей, що належали до його ближчого чи дальшого оточення
21.12.21 | | Минуле
Паростки трави
Мирослав Трофимук
Для тих, хто ще не вник дорешти, уточню, що мені заімпонувало саме (тут може бути і ямб, і хорей – це таке середньовічне заклинання) використання метафори дзеркала, як вона втілена була у Назара Гончара. Львів – ГΛІΛ… Авжеж, авжеж: LVIV – ГΛІΛ.
21.12.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.