Із Галича до Козової збудують нову залізну дорогу.

У 2022 році за бюджетні кошти відновлюватимуть лінію залізничого сполучення Галич – Підвисоке, що скоротити тривалість поїздки до Івано-Франківська та курортів Карпат. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Щоб запустити поїзд «Інтерсіті», сполученням «Київ-Івано-Франківськ» планують збудувати нову залізну дорогу Козова – Підгайці – Галич, про це повідомив народний депутат з Тернопільщини Володимир Гевко.

«Сьогодні разом із Міністром інфраструктури заслухали презентацію проєктного інституту, обговорили можливі варіанти побудови залізничної лінії та прийняли рішення будувати сучасну електрифіковану залізничну колію», – повідомив політик.

За його інформацією, попередня вартість проєкту – 4 мільярди гривень. Він має на меті скоротити час час руху поїздів від Тернополя до Івано-Франківська на кілька годин.

Фото railinsider.com.ua