Путін послав журналістів, які висловлювали стурбованість ймовірною аґресією проти України.

Російський президент відмовився давати будь-які гарантії ненападу на Україну і звинуватив Захід у підтримці тероризму.

Під час чотиригодинної щорічної пресконференції у Москві в четвер, 23 грудня, російський президент Володимир Путін наполягав на гарантіях безпеки для Росії з боку західних держав. Він учергове застеріг, що подальше розширення НАТО на Схід є неприйнятним. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru.

Відповідаючи на запитання кореспондента британського телеканалу Sky News про гарантії ненападу Росії на Україну, Путін заявив: «Наші дії залежатимуть від ситуації у сфері безпеки. Ми, чи що, ставимо ракети поруч із територією США? Ні, це вони у нас на порозі. А кому раніше Каліфорнія належала і Техас? Ніхто про це не згадує, як зараз згадують про Крим... У 1990-х нам обіцяли відмову від експансії НАТО на Схід — вийшов обман, п'ять хвиль розширення Альянсу. Хіба ми прийшли до кордонів цього блоку? Ні, вони прийшли до нас на поріг. І тепер ви вимагаєте від мене якихось гарантій… Це ви повинні дати гарантії, ви й зараз, а не забалакувати це на десятиліття!»

Путін заявив, що в нього іноді є відчуття, ніби Росія та Захід живуть у різних світах. «У 1990-ті ми були повністю відкриті до співпраці – і що зрештою? Підтримка Заходом тероризму на Північному Кавказі, прагнення подальшого розпаду нашої країни, розширення НАТО. Навіщо ви це робили рік у рік, ігноруючи нашу стурбованість? Тепер ми просто хочемо гарантувати свою безпеку. Ні, йдіть ви зі своїми стурбованостями! Робитимемо те, що вважаємо за потрібне», – сказав президент Росії.