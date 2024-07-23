Франція виділить 5 млн євро на трамвайний маршрут до центру «Незламні».

Уряд Франції виділить 5 млн євро (понад 226 млн грн) на перший етап облаштування нового трамвайного маршруту від центру Львова до реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken). Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Також плануємо розширити вулицю Миколайчука, щоб збільшити кількість смуг для транспорту. Це результат триденної роботи французького агентства з розвитку AFD в нашому місті», – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Львові запланована реконструкція вул. Миколайчука з будівництвом трамвайної колії. Проєкт реконструкції ділянки вул. Миколайчука протяжністю 2,6 км передбачає будівництво трамвайної лінії та розворотного кільця, облаштування смуг для руху громадського транспорту та транспорту екстрених служб і велоінфраструктури. На оновлених зупинках громадського транспорту облаштують місця для відстою транспорту та відпочинку водіїв.