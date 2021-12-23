У США схвалено піґулку від COVID-19.

Препарат Paxlovid, створений компанією Pfizer, продемонстрував 90-відсоткову ефективність у запобіганні шпиталізаціям і смертям.

 

 

Федеральний регулятор США – Адміністрація з контролю за продовольством та медикаментами (The U.S. Food and Drug Administration, FDA) – видав дозвіл на використання за екстреним протоколом таблетованого антивірального препарату, призначеного для лікування COVID-19. Як повідомило радіо Voice of America, це перший препарат, який можна використовувати для домашнього лікування коронавірусної інфекції.

 

Препарат Paxlovid створено компанією Pfizer. На клінічних випробуваннях він продемонстрував 90-відсоткову ефективність у запобіганні шпиталізаціям і смертям пацієнтів з групи ризику. Згідно зі заявою компанії, Paxlovid ефективний і проти нового штаму корона вірусу – «омікрон».

 

У 2022 році Pfizer планує випустити пігулок Paxlovid, розрахованих на 120 мільйонів курсів. Компанія готова розпочати його негайне постачання до США. Представник Білого дому підтвердив, що федеральний уряд отримає 265 тисяч курсів Paxlovid у січні за ціною 530 доларів за курс. Pfizer також повідомив, що ще до кінця цього року буде готовий поставити 180 тисяч курсів.

 

У США Paxlovid буде доступний тільки за рецептом лікаря, після діагностування COVID-19 та протягом п'яти днів після появи симптомів. Він призначений для використання пацієнтами з групи ризику, які старші за 12 років.

23.12.2021

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